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馬習二會減緩兩岸緊張 陳學聖：國民黨全力挺馬英九

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統馬英九結束訪陸，國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今表示，國民黨將全力支持馬英九，兩岸會更有和平機會。圖／陳學聖提供
前總統馬英九結束訪陸，國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今表示，國民黨將全力支持馬英九，兩岸會更有和平機會。圖／陳學聖提供

前總統馬英九結束訪陸，國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今表示，國民黨將全力支持馬英九，兩岸會更有和平機會。

陳學聖解釋，有媒體認為馬辦怪國民黨沒有力挺馬習二會，是錯誤理解。雙方其實有溝通，但黨主席朱立倫認為第一會期以民生法案為主，中國大陸事務會著重在第二會期。國民黨有其節奏，兩岸必然要更開放，才會有和平機會。

陳學聖認為，馬習會後，近期會有較多兩岸交流活動，民進黨應該要重啟兩岸觀光，讓文化發展成主流；與此同時，國民黨也要藉這兩年沒有重大選舉時，好好處理兩岸政策論述，並向民眾說明國民黨是有能力可以讓兩岸避免戰爭。

何志勇指出，民眾黨主席柯文哲曾說「九二共識」已經污名化、非兩岸唯一解方。換句話說，「九二共識」可以是解方之一，既然被汙名化，呼籲柯應該一起好好解釋其內涵。

陳學聖批評，柯文哲在台北市長任內用「兩岸一家親」迴避所有問題，但選總統迴避不了，因此他炒不出兩岸方針。民進黨不敢做的讓立委來做，柯文哲和民眾黨團總召黃國昌可對兩岸有歷史貢獻，只要立院能藍白合作。

陳學聖批評，台灣民主選舉這麼多年，已經有百分之百言論自由，人民也有抵抗能力，為何民進黨還要搞出反滲透法、國安五法？是對自己的民主沒信心？這就像開了一張空頭支票，是在開民主倒車。

何志勇說，法律應具明確性，反滲透法中刑事犯罪構成要件並不明確，譬如「滲透來源」是否也會包括與我國在釣魚台有主權爭議的日本，或是在南海有主權爭議的菲律賓和越南？受境外敵對勢力「指示、委託」的定義為何？反滲透法第四條甚至規範任何人受滲透來源指示「助選」也違法。不知情者在此條件下喊「凍蒜」算不算違法呢？

何志勇認為，馬習二會結果圓滿，台灣沒有被占便宜。習近平以「兩岸同屬一個國家、一個民族」取代過去「（默許）一中各表、共謀統一」，可視之為善意。

何志勇解釋，「美麗島電子報」去年4月的民調中，認為自己是「中華民族一分子」的受訪者達57.5%，代表「中華民族」的概念可以成為兩岸和平發展的橋樑。

何志勇分析，台灣從過去至今提出了許多兩岸問題的解方，包括「中華民國在台灣」、「中華聯邦」、「中華邦聯」、「九二共識」、「兩國論」，還有近年民進黨借殼上市的「中華民國台灣」等。這些都是選項，兩岸關係是雙向的，須有智慧找到雙方至少不排斥的方式。

馬習二會10日在北京登場，大陸國家主席習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。圖／聯合報系資料照片
馬習二會10日在北京登場，大陸國家主席習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。圖／聯合報系資料照片

何志勇 國民黨 馬英九

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