曝與新任經長郭智輝相識過往 郭台銘讚賞：成功跨國創業家

新內閣人事公布，經濟部長由崇越集團董事長郭智輝擔任。鴻海創辦人郭台銘今天透露與郭智輝的過往，提到當年因業務需要，經營日本商社的經理人郭智輝陪同他去赴日洽談生意，擔任他的日文翻譯，還仰賴郭智輝親自開車陪他拜訪廠商，感謝郭智輝當年的協助。

郭台銘發布新聞稿指出，他認識郭智輝部長大約是1980年左右，當時還在創業前期，郭智輝年紀非常輕，不超過30歲，日文好，能力強，在貿易商擔任行銷負責人，主要工作內容是協助台灣的中小企業主赴日採購科技產品，或是將日本的技術移轉至台灣。

郭台銘表示，回想當年，他是個創業小老闆，郭智輝是經營日本商社的經理人，因業務需要陪同他去日本與總公司洽談生意。在初期對日本商場尚不熟悉的情況下，郭智輝既擔任他的日文翻譯，也因日本行車是右駕，人生地不熟無法駕車，仰賴郭智輝親自開車陪同拜訪廠商，去鄉下看工廠，更帶他認識日本高壓電纜的規格及品質檢驗等專業知識。

郭台銘說，而後經由郭智輝自身的聰明才智、努力奮鬥，成為一位成功的跨國創業家。