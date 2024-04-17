傳後續潛艦價格高昂 邱國正：計算方式欠公允

外傳後續7艘國造潛艦預算高達新台幣2800億元、單艦費用400億元高於海鯤號。國防部長邱國正今天表示，以總額除以7的方式計算有欠公允，後續潛艦的建造，不單艦體本身，建造設備不一定足夠，不能與海鯤號相比。

邱國正上午至立法院外交及國防委員會機密報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，並備質詢。

媒體報導，後續7艘量產潛艦的預算恐高達2800億元，單艦預算約400億元，比原型艦海鯤號還高，朝野立委質詢時關切後續艦預算。

邱國正回應，這確實是外界容易出現的疑問，主因是對內部的不了解，因為不光潛艦本體，還有其他事務。以常理來說，一有成品後確實就能源源不斷量產，但第2艘潛艦開始，建造設施及設備並不一定足夠，因此不能與海鯤潛艦相比。

邱國正認為，以總額除以7的方式有欠公允，但會與海軍溝通，看能否以圓融又不涉及機密的情況下，向外界說明。

邱國正也強調，相信潛艦專案團隊在近年累積許多經驗，亦知道如何應對困難。當時潛艦執行時，任何一樣工業技術在台灣並不成熟，但也因為潛艦國造帶動台灣技術向上提升，不僅做出成品，更累積實質經驗、人才培育，這些收穫都有附加價值，無法單純用數字彰顯。

邱國正答詢民進黨立委李柏毅時表示，未必建造潛艦的數量越多就越便宜，因為增加的過程，其他包括原料、廠房項目也逐步成長，目前預算仍無法預估，因為正在核算中。

前海軍研究發展中心主任、現任國防部參事邵維揚中將答詢國民黨立委洪孟楷指出，雖然學習曲線會下降，但通膨指數往上漲、人工費用也是，「有些參數上漲、有些下降」，各種因素會平衡，軍方會去估算。

由於台船董事長鄭文隆日前提到，盼未來潛艦自製率能達到50%。邵維揚表示，50%是鄭文隆的目標，而提高自製率，本來就是國防自主的精神。

國民黨立委徐巧芯關切海鯤號泊港測試（HAT）、海上測試（SAT）期程。邵維揚指出，海鯤號目前正在泊港測試，全部完成才進行海上測試，因此並沒有明確時間表。

邵維揚表示，目前編列的潛艦後續預算為計畫性預算，因為若等海鯤交艦才開始準備計畫，可能耗費很長時間，而整體後續艦計畫的預算編列相當複雜，裝備價款仍有不同因素，正在洽談中。