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藍營大咖爆家暴慣犯 國民黨回應了

藍營大咖爆家暴慣犯 國民黨回應了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委李彥秀。記者鄭媁／攝影
國民黨文傳會主委李彥秀。記者鄭媁／攝影

周刊報導，藍營政治家族的國民黨要角爆發家暴醜聞。國民黨文傳會主委李彥秀今受訪時回應，從報導內容無從判斷當事人，家暴零容忍，更應該要保護受家暴未成年子女個人資料及隱私。從報導看起來，社福單位已經介入處理，就應該依照相關法規進行辦理，以受家暴人的安全為第一優先。

李彥秀今在國民黨中央受訪表示，從媒體上報導，無從判斷到底是哪一位人士，但家暴零容忍是國民黨女性立委長期關注的，也是一直是國民黨重要的政策之一，社福單位已經進一步介入了解，為了保護未成年的子女，應該避免對於家庭跟未成年子女造成進一步的傷害，還給受家暴當事人一個比較安全的空間比較重要。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

國民黨 家暴 未成年

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