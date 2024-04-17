立院代投風波 將懲處議事人員

國民黨立委盧縣一上周沒到立法院會表決，卻有投票紀錄，引發「作票」爭議。立法院長韓國瑜昨天說，經查是會場幹事誤認、誤插表決卡，將予以行政懲處。民進黨團書記長莊瑞雄質疑，按表決器的人不是議事人員，為何最後懲處的是議事人員？國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘說，韓國瑜已經說明，請民進黨不要再糾結。

韓國瑜昨在立法院院會處理討論事項前，針對十二日表決爭議進行說明指出，表決卡是由會場幹事幫立委把表決卡片插入表決槽，不是立委本人領取表決卡，因此不存在立委代領或冒領表決卡等情事。有鑑於此，以後有關表決卡的發放原則，必須是立委先完成簽到且留在會場者，會場幹事才予以發放；有關上周第一案表決結果與事實不符，誤按或代按部分，他將與各黨團總召協商後另定期處理。

針對國民黨團近期推動停砍軍公教年金相關修法，藍綠也就年改修法復議案過招，國民黨主席朱立倫昨天表示，大家支持年改，但不能只從財務的角度，也要考慮到公教軍警消的生活需求與尊嚴。立法院司法及法制委員會召委吳宗憲表示，此案相當重要，為優先法案，近期一定排案。