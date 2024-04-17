聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院代投風波 將懲處議事人員

聯合報／ 記者歐陽良盈陳熙文屈彥辰鄭媁張睿廷／台北報導
立法院長韓國瑜。圖/聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜。圖/聯合報系資料照片

國民黨立委盧縣一上周沒到立法院會表決，卻有投票紀錄，引發「作票」爭議。立法院長韓國瑜昨天說，經查是會場幹事誤認、誤插表決卡，將予以行政懲處。民進黨團書記長莊瑞雄質疑，按表決器的人不是議事人員，為何最後懲處的是議事人員？國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘說，韓國瑜已經說明，請民進黨不要再糾結。

韓國瑜昨在立法院院會處理討論事項前，針對十二日表決爭議進行說明指出，表決卡是由會場幹事幫立委把表決卡片插入表決槽，不是立委本人領取表決卡，因此不存在立委代領或冒領表決卡等情事。有鑑於此，以後有關表決卡的發放原則，必須是立委先完成簽到且留在會場者，會場幹事才予以發放；有關上周第一案表決結果與事實不符，誤按或代按部分，他將與各黨團總召協商後另定期處理。

針對國民黨團近期推動停砍軍公教年金相關修法，藍綠也就年改修法復議案過招，國民黨主席朱立倫昨天表示，大家支持年改，但不能只從財務的角度，也要考慮到公教軍警消的生活需求與尊嚴。立法院司法及法制委員會召委吳宗憲表示，此案相當重要，為優先法案，近期一定排案。

國民黨 朱立倫 林思銘 盧縣一 立法院 莊瑞雄 軍公教 韓國瑜

延伸閱讀

藍黨團甲動有瑕疵？ 林思銘：會檢討

盧縣一未到院會卻投票爭議延燒 林思銘：民進黨勿糾結

盧縣一立院投票爭議 韓國瑜：會場幹事誤認將懲處

【重磅快評】操作韓國瑜不中立？綠營恐怕白費力氣

相關新聞

美亞太助卿康達見國台辦官員 學者：料美中討論過賴就職演說

美國國務院亞太助卿康達和白宮國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭，近日在北京會見國台辦副主任仇開明引起關注。政大東亞所特聘...

立院代投風波 將懲處議事人員

國民黨立委盧縣一上周沒到立法院會表決，卻有投票紀錄，引發「作票」爭議。立法院長韓國瑜昨天說，經查是會場幹事誤認、誤插表決...

白營前發言人楊寶楨 接基隆政策大使

民眾黨前發言人楊寶楨昨天宣布復出，5月起到基隆市府任「政策推廣大使」。市長謝國樑說，楊在年輕人、婦幼兒少領域有好評，將為...

吳釗燮款宴巴拉圭參議院議長訪團 感謝挺台巴邦誼

巴拉圭參議院議長歐斐拉訪台，外交部長吳釗燮今天表示，歡迎歐斐拉3度來訪，增進台巴高層情誼，並感謝巴拉圭國會堅定支持兩國邦...

科索沃前總理率團訪台 將見賴清德、參訪竹科

科索沃前總理霍蒂率團訪台，外交部今天表示，訪團將晉見副總統賴清德，並參訪新竹科學園區，就台科關係、國會合作、雙邊經貿科技...

楊寶楨當基隆政策大使！綠控找白救罷免 藍籲別政治解讀

基隆市長謝國樑今天宣布，民眾黨前發言人楊寶楨5月起將擔任基隆「政策推廣大使」，民眾黨主席柯文哲雖說「這跟藍白合無關」，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。