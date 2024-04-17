新聞眼／美終極目的 不讓台海有意外

美國亞太助卿康達訪問北京，美國國務院事後聲明罕見提到，康達會晤國台辦官員；從美中關係近期互動來看，康達在美日菲峰會之後、國務卿布林肯訪陸及台灣五月廿日舉行總統就職典禮前，先一步登陸，凸顯美方側重台海局勢的意圖，最終目的仍在管控，確保能避免意外狀況。

從美中台關係來看，美國在台協會主席羅森柏格訪問台灣，拜習通話，國民黨副主席夏立言穿梭美中；從印太國家的往來而言，美國與日本和菲律賓拉近關係，說好彼此協調行動，除了南海，也不忘提到台海；向來友台的副國務卿坎伯將澳英美三方安全夥伴（ＡＵＫＵＳ）的效果延伸到台海，目標是嚇阻局勢動盪。

羅森柏格在台灣訪問時說，美國對台的防衛承諾有原則性，意在敲打。和過去歷任政府立場一致，美國反對兩岸任一方片面改變台海現狀；美國總統拜登的對台防衛承諾也設定「若中國侵略台灣」的前提，亦即美國不願意也不會在台灣主動改變現狀，造成軍事衝突的狀態下挺身而出，這是美國戰略模糊的政策精神之一，嚇阻北京也警告台北。

毋需爭辯中華民國總統當選人賴清德會不會在就職典禮脫序演出，也不用爭執賴就任後會不會走向台獨。賴的表現得讓子彈飛，北京當前有更多需要跟美國優先解決的問題，美國也希望放緩台海議題的熱度，控制好南海摩擦與北韓挑釁的強度；對台灣而言，在賴清德掌舵前後，讓台海成為華府和北京的頭條，絕非好事。