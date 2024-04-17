美亞太助卿康達見國台辦官員 學者：料美中討論過賴就職演說

美國國務院亞太助卿康達和白宮國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭，近日在北京會見國台辦副主任仇開明引起關注。政大東亞所特聘教授王信賢分析，美國國務院官員會見中共涉台系統官員「很罕見」，相信美中針對準總統賴清德就職演說，甚至對兩岸相關人事安排有過討論。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，這次康達與仇開明會見，顯示未來一段時期台灣問題在中美關係的重要性，「台灣問題穩，中美關係就穩」；這次到了「台辦（副）主任」層級，對細節進行溝通交流，非常有必要。

王信賢指出，在中共體制裡，外事歸外事、統戰涉台是另一系統，康達直接見國台辦副主任，不僅意味著美中從去年十一月拜習會後，持續就台海風險管控進行溝通，相信談話的很大一部分也針對賴清德五二○就職演說，甚至是國安、外交、兩岸相關人事安排進行討論。

他提到，美國在台協會主席羅森柏格四月初訪台時，跟賴清德談過了，相信她有把賴清德的五二○就職演說，甚至相關人事帶回美國國務院；此次康達等人見仇開明，應是美國跟賴清德溝通過後，有一個初步的雛形，再到北京稍作溝通。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正認為，康達此行主要應是幫美國務卿布林肯出訪預做安排。美國關切台海和平，不認為有針對賴就職「帶了什麼訊號」。