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黃曙光證實請辭潛艦小組召集人 「無關任何政治因素」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國造潛艦專案小組召集人黃曙光發布聲明，證實已請辭。圖／聯合報系資料照片
國造潛艦專案小組召集人黃曙光發布聲明，證實已請辭。圖／聯合報系資料照片

國造潛艦「海鯤號」正在進行泊港測試，傳出國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光辭去相關職務，他本人晚間發布聲明表示，請辭原因是身心俱疲，完全與他人無關，更無關任何政治因素，希望不要再有政治爭議，傷害提升國防戰力，分化傷害人民的感情。

準總統賴清德支持潛艦國造政策態度明確，今天傳出黃曙光已向蔡英文總統表達要辭去國安會諮委、潛艦小組召集人職位，不再擔任任何公職，黃曙光的妹妹、民眾黨立委黃珊珊受訪時證實，自己在一兩個星期前就知情，這是個人的工作選擇，他們在家裡不談公事，尊重黃曙光的選擇。

黃曙光晚間透過聲明表示，完全是個人在大選期間，基於國家安全的思考，希望不要再有政治爭議，傷害國防戰力的提升，或者是有不負責任的言論自由，分化傷害人民的感情，因此決定應該辭去工作。

黃曙光指出，潛艦國造案是歷任總統的政策，全案均依法依約執行，他個人承受不實指控、嚴重毀謗及攻訐，意圖混淆國人認知，更無法忍受有心人士，攻擊破壞國防戰力的提升，打擊詆譭軍人名譽與士氣，這些政治算計，竟然將個人利益，置於國家利益之上，敗壞社會風氣影響深遠，自己不能苟同，因此正式提出告訴以正視聽。

黃曙光強調，請辭是個人身心俱疲，完全與他人無關，更無關任何政治因素，未來將會以民間人士，協助台船與海軍造艦提供各項諮詢參考。

黃曙光也呼籲，請有心的名嘴、特定學者及政治人物，要以國家為念，不要再運用媒體做不實報導，也不要再分化、製造人民與政府的對立，更不要惡意地攻擊、敗壞社會風氣，「不要再打擊軍人的名譽與士氣，否則國家的未來堪憂！」

國安會 潛艦 黃曙光

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