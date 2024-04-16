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涉500萬助郭台銘連署案 周典論開庭喊冤「心臟不舒服」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏檢依違反總統選舉罷免法起訴屏東縣議長周典論（左），今首次開準備程序庭。圖／聯合報系資料照片
屏檢依違反總統選舉罷免法起訴屏東縣議長周典論（左），今首次開準備程序庭。圖／聯合報系資料照片

鴻海創辦人郭台銘去年爭取獨立參選總統，屏東地檢署調查，周典論出資500萬元交付給潮州鎮長周品全、鎮長司機陳男，以每份連署書500元對價，像「老鼠會方式拉人連署」，依違反總統選舉罷免法起訴周典論，屏東地院今首度開準備程序庭，開庭不到半小時，周典論說「心臟不舒服」，法官宣布休庭半小時，之後繼續開庭，周典論全程由辯護律師回答。

屏東地院今首次開準備程序庭，法官一開始問周典論，是否承認起訴犯罪事實？周典論否認，「我是冤枉的」，500萬元是工作費，是要給推動連署的人工作費，工作費是工資。法官接著問500萬交付情況，周典論說，112年9月1日交150萬元給周品全，現場只有他和周品全，「周品全是我打電話叫他來，他來的時候才把錢給他」，順便跟他說是給推動連署人工作費。

三名辯護律師表示，周典論直接跟周品全對話，也沒有要求周品全、鎮長司機陳男買連署書，周典論完全不知情。

法官接著問周典論，第二次交付350萬，是聯絡周品全帶陳姓司機一起去，還是周品全打電話要過來的？這時，周典論跟法官說，「我今天心臟不舒服，是否可以下次再表示意見」。法官宣布休庭30分鐘。30分鐘後，法官問周典論，今天是否可以開庭，周典論說，爭點由辯護人表示意見。之後周典論就未再發言。

3名辯護律師高峯祈、葛光輝與葉武侯，辯護律師發現，3名證人周品全、陳姓司機、黃姓堂主，調查過程中有15次是委任律師不在場製作筆錄，比例過高，要求調閱警詢偵訊光碟筆錄。

法官定延押訊問庭期、第二次準備程序庭期，延押訊問庭5月7日下午2點15分，第二次準備程序庭5月28日下午2點半。

之後法官問辯護律師有無綜合補充？辯護律師葛光輝說，周典論患心臟病，每3個月要回診一次，去年4月心臟檢查，心血管阻塞69％，經一年可能超過70％，根據醫學資料超過70％需裝血管支架。3月底感謝法官允許到屏基看診，先開阿斯匹靈抗血栓，身體狀況不好，剛才並非故意阻撓開庭。考量周典論身體狀況，希望讓周典論交保，周也不會和證人接觸。對於聲請具保羈押，會再具狀。

周典論的家人到場旁聽，相當擔心，小女兒喊話請父親照顧身體。副議長盧文瑞、議員王景山等人全程旁聽，盧文瑞說，相信議長不會逃避，會面對司法。

周典論2023年12月25日遭偵辦收押至今，屏東地檢署2月下旬起訴移審，法院裁定續押禁見3個月，到今年5月。

屏東副議長盧文瑞（中）全程旁聽，開庭結束後接受媒體訪問，他相信議長不會逃避，會面對司法。記者劉星君／攝影
屏東副議長盧文瑞（中）全程旁聽，開庭結束後接受媒體訪問，他相信議長不會逃避，會面對司法。記者劉星君／攝影
屏東縣議長周典論的兩個女兒（左二、左三）與兒子（右一）、副議長盧文瑞（右四）全程旁聽，開庭結束後走出法院與律師討論。記者劉星君／攝影
屏東縣議長周典論的兩個女兒（左二、左三）與兒子（右一）、副議長盧文瑞（右四）全程旁聽，開庭結束後走出法院與律師討論。記者劉星君／攝影

周典論 屏東 連署書 郭台銘

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