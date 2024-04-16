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紐西蘭國會團訪台 疾呼「美中角力不能忽視地區聲音」
紐西蘭國會跨黨派友台小組近日訪台。對於美中之間在太平洋地區的角力，友台小組共同主席莉里（Ingrid Leary）認為，不是只有美中之間的雙邊對話，更不能忽視該地區的聲音，並強調，在太平洋地區的國家支持「自決」（self-determination）。
紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團團長穆尼（Joseph Mooney）、友台小組共同主席莉里近日率團訪台，成員包括：議員烏分戴爾（Sam Uffindell）、議員佛斯特（Andy Foster）、議員史戴芬森（Todd Stephenson）、議員莎蕾莎（Jenny Salesa）。
訪團今上午與蔡英文總統見面後，下午於外交部與媒體見面。有媒體提問說，美中大國在太平洋地區進行各種角力，紐西蘭如何自處，有沒有可能被迫選邊站？
莉里回答說，她相信在印太、太平洋地區，所有的國家都認為和平，與安全是至關重要的，但這個區域確實在近期遭遇挑戰，局勢有些紛亂。
她表示，紐西蘭不認為這個區域的對話討論僅止於美中之間的二元對立，這個區域也有很多、想法，例如東加王國、斐濟、密克羅尼西亞等，他們都有發聲。
她指出，這些太平洋島國之間有非常長久深遠的關係，而紐西蘭政府長期以來支持太平洋各個國家的民族自決（self-determination），自決對我們來說是非常重要的。不過，莉里也說，太平洋區域的國家現在公認的挑戰其實是氣候變遷的問題。
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