黃曙光請辭「時間點敏感」 馬文君：傳與賴清德意見相左
今傳國安會諮詢委員、國造潛艦專案小組召集人黃曙光已向蔡英文總統表達要辭去國安會諮委、潛艦小組召集人。國民黨立委馬文君對此表示，時間點敏感，黃曙光是潛艦國造靈魂人物，此時間點請辭，會讓人覺得「落跑」。
傳出黃曙光請辭，民眾黨團副總召黃珊珊已證實此事。
針對黃曙光請辭一事，馬文君說，她不方便猜測黃曙光請辭背後的意義，不過因為選此時間點是滿敏感的。黃曙光是潛艦國造的靈魂人物，現在才進行到一半，到底能不能用、有無辦法通過作戰測試，又花了很多錢，很多疑慮也無說明清楚。
馬文君表示，之前有說法是黃曙光與準總統賴清德有意見相左，亦不曉得有什麼考量，可是這樣子是不太負責任的。明日有排潛艦國造的專案報告，黃曙光是最清楚的人，賴清德也說未來要繼續，更應該要交代清楚。
馬文君強調，這屆有許多新的委員，有必要知道相關內容，黃曙光選此時間點請辭，會讓人覺得「落跑」。
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