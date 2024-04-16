開花率低蜂蜜恐減產 農業部將修正災害救助辦法
今年荔枝、龍眼開花率偏低，僅往年的3成，估將造成蜂蜜產量驟減，農業部代理部長陳駿季今天到台中了解蜂農受損情形，他表示，將公告修正天然災害救助辦法，與蜂農共度難關。
民進黨籍立委何欣純今天邀集陳駿季到台中市太平區，了解蜂農受損情形，民進黨籍市議員張玉嬿、張芬郁、林德宇，與台中市農業局副局長蔡勇勝、太平區農會總幹事余文欽等人皆出席。
何欣純會中表示，受到花芽分化期氣溫偏高影響，今年荔枝、龍眼開花率偏低，僅往年的3成，台中地區的果農還反映，龍眼整體開花率只有約2成，照經驗法則估計，將造成蜂蜜產量驟減，悲觀認為最差情況今年蜂蜜產量將不到去年1成，蜂農收不到蜜肯定賠本。
何欣純說，民國108年也出現過蜂蜜減產問題，當時要求建立監測系統、納入現金救助、新增農業保險制度等，但至今沒有定論，農業部應儘速通盤檢討。
陳駿季指出，將於本月底將蜂農的天然災害救助標準訂出來，並且回溯直接適用這次災損，他了解沒有花粉就沒有蜂蜜，會在月底前公告修正天然災害救助辦法，展現政府跟蜂農站在一起的決心，共度難關。
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