快訊

中東局勢緊張！台股跌547點痛失兩萬點大關 金管會信心喊話

台灣治安太好！陸人見騎樓1幕驚呼「膽子好大」 網笑：台灣人只偷這3樣東西

不只青埔3762戶！桃園下午共計「近萬戶停電」 台電揭主因

開花率低蜂蜜恐減產 農業部將修正災害救助辦法

中央社／ 台中16日電

今年荔枝、龍眼開花率偏低，僅往年的3成，估將造成蜂蜜產量驟減，農業部代理部長陳駿季今天到台中了解蜂農受損情形，他表示，將公告修正天然災害救助辦法，與蜂農共度難關。

民進黨籍立委何欣純今天邀集陳駿季到台中市太平區，了解蜂農受損情形，民進黨籍市議員張玉嬿、張芬郁、林德宇，與台中市農業局副局長蔡勇勝、太平區農會總幹事余文欽等人皆出席。

何欣純會中表示，受到花芽分化期氣溫偏高影響，今年荔枝、龍眼開花率偏低，僅往年的3成，台中地區的果農還反映，龍眼整體開花率只有約2成，照經驗法則估計，將造成蜂蜜產量驟減，悲觀認為最差情況今年蜂蜜產量將不到去年1成，蜂農收不到蜜肯定賠本。

何欣純說，民國108年也出現過蜂蜜減產問題，當時要求建立監測系統、納入現金救助、新增農業保險制度等，但至今沒有定論，農業部應儘速通盤檢討。

陳駿季指出，將於本月底將蜂農的天然災害救助標準訂出來，並且回溯直接適用這次災損，他了解沒有花粉就沒有蜂蜜，會在月底前公告修正天然災害救助辦法，展現政府跟蜂農站在一起的決心，共度難關。

何欣純 蜂蜜 陳駿季

延伸閱讀

【重磅快評】到底花多少錢毀蛋？誰來算農業部這筆帳

動保團體呼籲禁用獸鋏 陳駿季：將修法全面禁用

陳駿季：雞蛋供應充足 進口蛋4月下旬完成銷毀

旱溪媽遶境 江啟臣、何欣純「跨區同台」扶媽祖上鑾轎

相關新聞

黃曙光請辭「時間點敏感」 馬文君：傳與賴清德意見相左

今傳國安會諮詢委員、國造潛艦專案小組召集人黃曙光已向蔡英文總統表達要辭去國安會諮委、潛艦小組召集人。國民黨立委馬文君對此...

徐巧芯曝大姑丈夫杜秉澄不僅家暴 還揚言「要殺我們全家」

國民黨立委徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕與丈夫杜秉澄涉詐遭羈押，徐巧芯否認自己涉案，強調是受害人。今天下午曝，杜秉澄家暴劉向婕，...

應對跨國資安問題 紐西蘭訪台議員：盼與台合作AI技術

近年跨國資安問題受矚，正在訪台的紐西蘭國會議員訪團成員今天表示，許多國家出現在地協力者，必須以相關技術及法規予以對抗，台...

加拿大卑詩省設台投資辦事處 聚焦合作達零碳排目標

加拿大卑詩省在台灣新設貿易暨投資辦事處盼落實貿易多元化策略；卑詩省就業發展創新廳副廳長米拉表示，台灣是卑詩省看重的優先市...

賴清德邀習近平來台灣喝珍奶？陳長文：現在是最好時機

「若習近平有機會來台灣，我會提供待客套餐，蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶！」準總統賴清德在競選期間，曾說習近平來台時要「想和習近平共進晚餐」，並表示不會貿然宣布法理台獨，顯然也想化解兩岸的對抗局勢。對此，前海基會秘書長陳長文投書說，賴清德應該主動邀請習近平，即使習近平接受的可能性不高，但「邀請」本身也是「務實」並重要的「善意」。

國土署提社宅收費「所得、身分」雙軌制 黃珊珊批忽略真窮人

國土署今天表示，社宅租金分級收費原則草案中分為5級，依市場租金的3折到9折計算，收費方式則可採「所得別」或「身分別」雙軌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。