賴清德邀習近平來台灣喝珍奶？陳長文：現在是最好時機

「若習近平有機會來台灣，我會提供待客套餐，蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶！」準總統賴清德在競選期間，曾說習近平來台時要「想和習近平共進晚餐」，並表示不會貿然宣布法理台獨，顯然也想化解兩岸的對抗局勢。對此，前海基會秘書長陳長文投書說，賴清德應該主動邀請習近平，即使習近平接受的可能性不高，但「邀請」本身也是「務實」並重要的「善意」。

賴想跟習吃飯？

陳長文表示，馬習二會日前成功圓滿落幕，證明北京也希望降低兩岸的「仇恨」循環。在兩岸都希望和平的此刻，賴清德不妨對習近平釋出善意。賴曾在去年5月受邀出席台大政治系舉辦的「2024校園總統馬拉松」座談，並與學生進行「快問快答」挑戰，被問到「最想跟哪位國家元首共進晚餐」時秒回「習近平」，讓外界感到很意外。

陳長文說，去年九月民進黨總統「參選人」賴清德先生曾說「想和習近平共進晚餐」、並說「若習近平有機會來台灣，我會提供待客套餐，蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶」，顯然賴參選人也想化解兩岸的對抗形勢。1972年美國總統尼克森訪陸，一舉扭轉陸美關係（甚至國際政治局勢），現在馬英九前總統可以訪陸，為什麼習近平主席不能訪台呢？

針對賴清德「共進晚餐」的說法，當時國台辦發言人朱鳳蓮回應說：「作為務實台獨工作者，還是務實一些好」，但陳長文在投書中也提到，如今選舉的激情與對立已過，加上馬習二會也凸顯兩岸都不想要戰爭的氛圍，也許是賴清德將「共進晚餐」想法付諸實踐的最好時刻。

應以行動平等交流

更何況，賴清德去年11月10日參加中壢立委候選人彭俊豪後援會成立，還有12月5日出席新竹縣後援會成立大會等活動時，都曾多次表示，「中國只要平等、尊嚴的對待，我願意敞開大門，跟中國進行交流合作，促進兩岸人民福祉。」解鈴仍須繫鈴人，賴清德不妨主動邀請習近平來台。

「即使習近平接受的可能性不高，但這並不代表賴總統不能邀請他！」陳長文強調，畢竟「邀請」本身也是「務實」並重要的「善意」，而且對美中來說，賴清德「務實台獨工作者」的形象仍難以洗脫。要延續馬總統促進兩岸和平的努力，還是要繼續破壞兩岸的和解，都在賴清德準總統的一念之間。

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