爭民進黨南市主委 立委郭國文今領表、周四下午登記
下屆民進黨台南市黨部主委選情日來引起政壇關注，日來被外界傳出確定將投入主委選情的立委郭國文，今天上午已完成領表，將在周四18日下午前往市黨部登記，郭國文稍早已證實，周四當天將正式進一步對外說明。
民進黨地方黨部主委改選昨起受理領表登記，台南市是準總統賴清德本命區，日前傳出隸屬「正國會」的立委陳亭妃陣營，擬推出前市議員蔡旺詮或陳亭妃的妹妹、南市議員陳怡珍，新系傳出現任立委郭國文也將投入主委選舉，不過前晚已傳出正國會在市黨部主委選舉將不推派人選。
陳亭妃昨早也在臉書強調，應跳脫推「代理人」舊思維，郭國文隨即中午在臉書上說，「黨部主委是黨的代理人，不是誰的代理人」，陳、郭雖未公開點名，在網路隔空交火，頗有互別苗頭態勢。
據知，郭國文陣營今天已經派員領表，將在周四下午在南市黨部登記，郭國文今下午證實，周四下午會親自出席完成登記作業。
外界好奇參選動機及相關心路歷程，郭國文重申，不希望被外界放大看這次參選，也希望避免過度競爭影響黨部團結，最重要的是要如何落實民進黨在基層的改革，相關的參選聲明，目前仍由幕僚作業中，後續由他確認中，周四當天會有詳細的說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言