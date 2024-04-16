綠高市黨部主委改選 湧言、新潮流、正國會人選全曝光

民進黨高雄市黨部主委選舉下周登記，隸屬湧言會的高市議員黃文益、新潮流高雄市議員簡煥宗參選態勢底定，六連霸資深議員陳慧文今天也證實，她已見過市長陳其邁，將代表正國會角逐黨部主委，要為2026市長及議員選舉努力。

湧言會議員黃文益率先宣布參選，新潮流菊系有兩名可能人選，本周將開會決議人選，不過現任議員簡煥宗呼聲最高。簡說，他確實有意參選，不過最終人選必須經過團體決策才能確定，目前還沒有成定局。

陳慧文說，今天去見過市長陳其邁，當面表達參選主委的意願，市長說他保持中立，「要當公親不當事主」，樂見黨內公平競爭。