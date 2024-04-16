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黨中央未支持馬習二會？ 朱立倫曝昨和馬英九談了很久

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今中午出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會暨新任總會長交接典禮。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今中午出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會暨新任總會長交接典禮。記者鄭媁／攝影

馬英九基金會執行長蕭旭岑日前指，前總統馬英九此次訪陸，國民黨未全力支持。國民黨主席朱立倫今天表示，黨中央從事前到事後，都是表達樂見、肯定和祝福。他也透露，昨天他和馬英九談了很久，並表達馬此行的努力辛苦和成功，相信都是很重要的。

朱立倫今中午出席公教軍警消聯合總會第四屆新任總會長交接典禮前受訪時表示，他多次的強調，這是開啟兩岸和平的一扇門，就看準總統賴清德和賴政府的一念之間，到底要選擇對抗還是要對話，要交惡還是要交流，要雙輸還是要雙贏？

馬習二會上周落幕，蕭旭岑也提到，「反滲透法」成為兩岸交流的障礙，基層寒蟬效應，藍白應該合作修正。

朱立倫表示，國家安全是大家共同的責任，毫無疑問；但絕對不能打著以國家安全為名來傷害人權，更不能變成某些特定人士或是民進黨操控選舉、打壓在野黨的工具。

朱立倫指出，過去這一段時間，這麼多無辜的里長、社團人士與台灣民眾受到傷害、受到無辜的牽連，他相信朝野黨團應該要好好面對，民進黨不要再用意識形態，再用特定政黨的立場來阻擋。

朱立倫說，相信國民黨也好，民眾黨也好，所有有志之士應該共同支持，對於反滲透法或國安五法當中一些傷害人權、或是成為政黨操作工具的部分，加以修正。

國民黨 朱立倫 馬英九

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