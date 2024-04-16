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法官之死引眾怒 藍黨團轟許宗力如晉惠帝 司法有三害

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
李姓法官輕生，留下遺言，引基層激憤。國民黨立法院黨團今舉行記者會，黨團副書記長羅智強直言，司法有三害，一是法官過勞，政府漠視；二是案件過多，正義法網難以支撐；三是政治干預，司法環境快速惡化。黨團首席副書記長林思銘點名司法院長許宗力如晉惠帝。記者屈彥辰／攝影
李姓法官輕生，留下遺言，引基層激憤。國民黨立法院黨團今舉行記者會，黨團副書記長羅智強直言，司法有三害，一是法官過勞，政府漠視；二是案件過多，正義法網難以支撐；三是政治干預，司法環境快速惡化。黨團首席副書記長林思銘點名司法院長許宗力如晉惠帝。記者屈彥辰／攝影

李姓法官輕生，留下遺言，引基層激憤。國民黨立法院黨團今舉行記者會，黨團副書記長羅智強直言，司法有三害，一是法官過勞，政府漠視；二是案件過多，正義法網難以支撐；三是政治干預，司法環境快速惡化。黨團首席副書記長林思銘點名司法院許宗力如晉惠帝。

林思銘說，司法院長許宗力除發表宣揚政績的自我陶醉文外，也告訴基層注意戶外活動，不要把自己綁在辦公室。情何以堪？要馬兒好又不給好糧草，許宗力理解基層心聲嗎？又是一個晉惠帝，何不食肉靡嗎？各地法院每月審結案件，刑事案件平均每位法官每月要結案的件數約是60到63件，民事訴訟案約30案。再看民事訴訟案成長數，從民國103年13.5萬件成長至去年18.1萬件，約增加5萬件。刑事訴訟案的部分，民國109年49.9萬件成長到去年的73.3萬件。

林思銘表示，法官面對海量案件要如何消化又要兼顧品質，加班是常態。法官協會要求司法院務必從制度面檢討，一個月內提出減輕法官負擔的具體措施。只有溫情喊話，沒有具體措施，改變不了惡劣的司法環境。

黨團副書記長許宇甄表示，民國105年時法官人數為1499人，刑事案件47萬2751件，民事案件為256萬3184件。到了民國112年，刑事案件成長為48萬3126件，民事案件成長為326萬7327件，法官人數為1557人。平均每一個法官一年大概需要審2420件，平均一天為6件。司法院多年沒有解決法官過勞，甚至有人要求許宗力下台，按憲政慣例，許無任期保障，請辭下台是早晚的事，若準總統賴清德進行提名還是政治考量，他一定投下反對票。

國民黨立委翁曉玲說，民國106年司改國是會議總決議，包含法官的多元晉用、監督或淘汰機制必須建立，以及須促進司法效率，合理減輕法官的工作負擔，但看到司法院六年歷程，哪一項是減輕法官負擔的項目？

黨團副書記長鄭正鈐批許宗力完全在幫自己歌功頌德，許說105年到112年，法官增加124人，但看從105年到112年司法院所屬所有的案件數量，從105年659萬件成長到112年的824萬6800件，增加幅度25%。若用人均件數來看，105年的時候是3187件，到112年的時候是3755件，增加了678件，增加比重達18%。許宗力提到有身心健康方案，共74人使用，但整體司法院人數是1萬3470人。

國民黨立委羅廷瑋說，執政黨讓人看到天龍人的心態，完全不接地氣。不少人被調去憲法法庭做研究，法官集體工作，負擔日益加重，行政要求結案速度，無視品質。

司法院 國民黨 許宗力

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