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停砍軍公教退休金未排案？ 吳宗憲：優先法案一定盡快

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

國民黨積極推動停砍軍公教年金改革一案，不過遭外界質疑，為何司法及法制委員會沒有排案。國民黨立委賴士葆表示，民進黨還提復議案，但已遭否決，國民黨會盡快推動此案。國民黨司法及法制委員會召委吳宗憲表示，停砍年改案是相當重要的一件事，為優先法案，近期一定排案。

賴士葆指出，年金改革至今已實施6年多，總共砍掉2千多億元，已經砍到快腰斬，對軍公教來說，影響甚大。

賴士葆表示，現在後遺症已經出來，物價大幅度上漲，導致老師都開始延退，越做越久，年輕的公務員進不來，因為退休金實在差太多。

賴士葆說，軍公教退休金已經被砍到見骨，他也沒有要求回復之前的退休金數字，只是希望能夠停砍，給軍公教一定的保障，也給民進黨政府面子，大家各取所需，這個案子一定要成功推動

吳宗憲說，許多事情都應該考量信賴及保護，民進黨政府當初這樣對待公務員相當不應該，這是對公務員的突襲，涉及到生計，年金部分真的沒有很多錢。

吳宗憲表示，當年這樣砍年金，只是要製造階級對立，全國公務員才多少人？不給這些人當年承諾的退休金，影響到公務員生計，降低消費力道，店家受到影響，政府也課不到稅金。

吳宗憲指出，民進黨政治操作的方就是切一段，考量選票。但公務員的經濟狀況才是應該優先考量的，這樣下去等於將之前的承諾一次摧毀。

國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照

公務員 賴士葆 軍公教

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