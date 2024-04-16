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盧縣一隔空投票挨批作票 民進黨團：誰按下表決器？

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
上周立法院院會表決疑似發生「代投」事件，盧縣一「不在國內」，卻有其他立委代為投票，引發爭議。為此，韓國瑜今於立法院會討論事項前，先向院會說明。圖/聯合報系資料照片
上周立法院院會表決疑似發生「代投」事件，盧縣一「不在國內」，卻有其他立委代為投票，引發爭議。為此，韓國瑜今於立法院會討論事項前，先向院會說明。圖/聯合報系資料照片

立法院會上周表決發生「代投」事件，國民黨立委盧縣一身在境外，卻在表決首案時參與投票，引發「作票」爭議。對於立法院長韓國瑜今日所做出的處分，立法院民進黨團認為，還是沒有把事實釐清，也希望國民黨團說明，究竟是誰幫盧縣一投票、按下表決器。

上周立法院院會表決疑似發生「代投」事件，盧縣一「不在國內」，卻有其他立委代為投票，引發爭議。為此，韓國瑜今於立法院會討論事項前，先向院會說明。

他表示，4月12日處理討論事項第一案表決結果，經查明係因會場幹事誤認委員，造成誤插盧縣一的表決卡，由於表決結果與事實不符，表決第一案將另定期處理；此外，誤插表決卡部分將予以行政處份。

韓國瑜指出，表決卡發放方式，係由會場幹事幫委員將表決卡插入表決槽，並非由委員領取，不存在委員代領、冒領一事，而是工作人員誤插表決卡，有關誤按、代按部分，將與各黨團總召協商後再處理。

韓國瑜也強調，有鑒於因會場幹事誤插表決卡引發的紛亂，爾後表決卡發放原則，必須是委員完成簽到且在會場者，會場幹事才會予以發放，爾後若有任何委員沒簽到，無法領取表決卡。

對此，民進黨團今舉行輿情記者會，黨團幹事長吳思瑤質疑說，到底是誰，明知盧縣一還在國外，還執意為他按鈕表決？她表示，國民黨團至今沒有出來說清楚，還互踢皮球，認為國民黨團針對這次事件難辭其咎，還欠大家一個說明。

黨團書記長莊瑞雄也質疑說，到底當初坐在那個位置的人是誰？議事人員將表決卡插進去的時候，那人明明知道不是自己不是盧縣一，還悶不作聲。他強調，重點是在人，是誰還把按鈕按下去？他也認為，按表決器的人不是議事人員，最後為什麼是懲處議事人員？如果光是懲處議事人員，大可不必。

盧縣一 立法院 韓國瑜

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