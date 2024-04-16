盧縣一立院投票爭議 韓國瑜：會場幹事誤認將懲處
本月12日立法院院會表決，國民黨立委盧縣一未出席，卻有投票紀錄，引發爭議。立法院院長韓國瑜今早在立法院院會表示，經查明，是因為會場幹事誤認立委，所以誤差盧縣一的表決卡，將予以行政懲處。12日第1案表決結果與事實不符，另定期處理。
韓國瑜今天在立法院院會處理討論事項前，針對12日表決爭議進行說明，他表示，表決卡的發放方式，是由會場幹事幫委員將表決卡片插入表決槽，並非由委員領取表決卡，因此不存在委員代領或冒領表決卡等情事；是工作人員誤插表決卡所致。
韓國瑜表示，有關誤按或代按部分，他將與各黨團總召協商後處理，鑑於這次因會場幹事誤插表決卡所引發的紛亂，以後有關表決卡的發放原則，必須是委員先完成簽到，且留在會場者，會場幹事才予以發放。
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