生日訂製書紀實 蔣萬安從政邁入10年全紀錄

台北市長蔣萬安被視為藍營總統熱門人選，2015年棄律從政、投入黨內立委初選至今，即將邁入第十年頭。本報整理蔣萬安登上聯合報首篇報導、從政重大新聞，包括立委初選被視為王子復仇成功；一例一休修法被封「站神」；市長勝選光復台北等，一篇篇記錄蔣一路以來的從政歷程。

蔣萬安的生日訂製書紀實分三部分，第一是記錄蔣第一次被登上報與從政大事。2015年立委初選，蔣僅以50天就打敗「蕾神」羅淑蕾，當時聯晚以斗大標題稱「萬安奇蹟」；蔣任立委後，2016年勞基修法一例一休，蔣以超強耐力、長時間發言杯葛成功，也被封為「蔣萬句」一戰成「站神」。

「像我這樣的超級直男，一定要精心規畫一個（求婚）時刻，就可以講一輩子」，蔣萬安看到訂製書中2009年5月6日與太太結婚的報導，忍不住自爆15年前向太太石舫亘求婚祕辛，完全是「老派浪漫」，戒指、下跪，缺一不可。

另外聊起從政路，蔣萬安坦言是自己下決定要參加立委初選，跟父親蔣孝嚴說，當時「父親也很驚訝」，但父親只說了一句「既然決定，就全力以赴」。

紀實也完整記錄蔣連任立委成功，與太太石舫亘相擁而泣的真情流露；就任市長推「萬安新政」，蔣萬安從立委變「柔中帶剛」首都市長的蛻變；紀實第二部分則收錄蔣出生1978年12月26日開始，每年生日當天歷史上的大事；第三部分是記錄台灣重要歷史印記。