楊寶楨有了新頭銜 謝國樑邀請擔任基隆政策推廣大使

基隆市政府今天傍晚宣布，邀請民眾黨前發言人楊寶楨擔任「2024基隆政策推廣大使」。市長謝國樑說，楊寶楨形象佳、口條清晰，市府即將設立「兒少處」，特別有關婦幼及兒福政策宣傳，相信她能夠提供更多協助，讓民眾更了政策。

基市府執行政策推廣合作案，由楊寶楨擔任基隆政策推廣大使，5月中起為市府加強一系列政策網路宣傳力道，提升年輕人的興趣，增加他們接收相關資訊的管道。

謝國樑說，特別有關婦幼及兒福的政策宣傳，希望楊寶楨能夠提供更多協助，讓市民朋友感覺更親切、更親近，不要覺得政策是離民眾很遠的事情，而是攸關大家的權益，能促進生活便利性的事，要一起來關心。

謝國樑舉例，像市府積極建設的室內兒童樂園，提供市民朋友更多休憩地點的選擇，也吸引其他縣市民眾前來使用，打造成打卡景點。新成立的「基隆親子照護平台」，提供兒童夜間醫療相關諮詢，方便父母照護孩子，也是近期市府推出的兒少有感政策，同樣非常有亮點，都可藉由楊寶楨讓更多民眾接受到訊息。

楊寶楨表示，她很認同謝國樑將基隆打造成「亞洲最有愛城市」的理念，不論在創造活力基隆、提升教育品質、營造安心居住城市等目標，希望未來透過不同媒體、社群管道的宣傳和推廣，讓大家看見基隆的多樣風貌。

楊寶楨說，他也特別期待基隆這座極具魅力的港口城市，在觀光層面上，能讓全台民眾更加認識基隆，成為大家旅遊的新選擇。