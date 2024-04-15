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外傳人選是他！具三優勢接衛福部長呼聲高 最快將於明日公布

馬英九、朱立倫近日會面 蕭澄清是黨內不支持

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片

「這兩天就會碰面！」針對國民黨是否支持馬前總統訪中的爭議，馬英九基金會執行長蕭旭岑14日受訪時表示，「我們一回台灣落地，我就去約朱約時間，說馬要向黨中央說明此行。」蕭旭岑也澄清說，「我的意思並不是黨中央未支持，而是許多黨內同志對九二共識與同屬中華民族等議題，出現不願受訪或上節目的態度。」

馬英九近日出訪中國，並在10日與中國國家主席習近平會面。但回國後，馬英九基金會執行長蕭旭岑接受本報專訪時透露，他感覺國民黨並未全力支持馬英九訪中與馬習二會，他說：「我不明白國民黨為何不全力支持此事，是有其他權力考量，還是被民進黨打怕了？」

黨中央喊冤很支持

對於蕭旭岑的說法，國民黨14日晚間發新聞稿表示，馬前總統赴陸參訪前，副主席夏立言在中常會公開表示支持；朱主席在馬習會前的中常會，也給予馬習會祝福；同時，黨中央大陸事務部也正式發出新聞稿表達樂見馬習二會的談話；馬前總統返國時，更由秘書長黃健庭偕同黨立委前往接機，皆展現國民黨對於馬前總統赴陸交流的認同與支持。

黃健庭接受本報專訪時也強調，朱立倫在中常會的公開談話，抑或是被記者堵訪時，也都是公開支持馬英九出訪，並感謝馬英九為兩岸和平的努力，反而是馬總統訪中行程都沒有跟黨商量，直到要出發前才跟黨提及，覺得有點可惜。他也建議蕭旭岑安排時間請朱主席拜訪馬前總統，將最近的誤會釐清。

憂黨內抗拒九二共識

對此，蕭旭岑後續再受訪解釋說：「我的意思並不是黨中央未支持，朱主席與夏立言副主席都有表達支持，但是許多黨內同志對九二共識與同屬中華民族等，卻出現不願受訪或上節目的姿態，我認為這是危險的，也不利於未來選舉。」

針對國民黨秘書長黃健庭希望安排朱主席去拜訪馬總統，蕭旭岑回覆說：「我們一回來就已主動聯繫、要向朱主席報告訪陸事宜。」他並透露這兩天就有機會成行。

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國民黨 蕭旭岑 馬英九

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