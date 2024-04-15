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民進黨台南主委改選領表登記首日 前議員陳金鐘搶頭香

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨各地方黨部主委改選15日起領表登記，台南市黨部現任主委潘新傳（圖）2020年5月上任，已連任2屆且任期屆滿，台南市黨部主委勢必改選。記者鄭惠仁／翻攝
民進黨各地方黨部主委改選15日起領表登記，台南市黨部現任主委潘新傳（圖）2020年5月上任，已連任2屆且任期屆滿，台南市黨部主委勢必改選。記者鄭惠仁／翻攝

民進黨各地方黨部主委改選15日起領表登記，台南市黨部現任主委潘新傳2020年5月上任，已連任2屆且任期屆滿，台南市黨部主委勢必改選，而領表登記第1天，檯面上被點名的新系、正國會派系人選尚未有動作，僅湧言會前議員陳金鐘搶頭香領表。

地方黨部主委改選被外界視為布局2026縣市長大選的前哨戰，主委一職更牽動初選選情，民進黨台南各派系也枕戈待旦，而檯面上被點名有意角逐主委的新系立委郭國文，領表登記首日忙於會勘行程，並未派人或親自前往領表，正國會派系則傳出不會推派人選。

台南市黨部表示，地方黨職選舉領表登記首日，共2人領表，包含前議員陳金鐘、王定宇服務處各領一份。因陳金鐘被視為湧言會推派之人選，外界認為王定宇服務處應為重覆領表。

陳金鐘證實已先領表，後續是否正式登記仍在考量，但強調自己不代表任何派系，會秉持中立態度。陳金鐘表示，會考慮角逐主委一職是為服務黨員，同時希望找回更多的失聯黨員與支持者，盼外界不要有過多揣測 ，也感謝各界關心。

台南 正國會 湧言會

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