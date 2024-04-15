馬辦籲藍白修反滲透法 國民黨團：目前沒有討論

國民黨團書記長洪孟楷今天表示，前總統馬英九訪陸堅守中華民國主權立場，黨團高度肯定馬英九第二次赴陸。對於是否修正反滲透法，他說，目前還沒有討論，只要多數民意認同需修法，國民黨團一定以最快速度、最積極方式推動。

前總統馬英九於1日至11日率青年學子訪問中國大陸，10日在北京人民大會堂東大廳，與中共總書記習近平進行「馬習二會」。馬英九基金會執行長蕭旭岑日前表示，馬英九此次訪陸，國民黨未全力支持，呼籲應藍白合作速修「反滲透法」，去除兩岸交流阻礙，也籲國民黨正視自身價值。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、國民黨立委羅廷瑋等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「杯葛國會改革，就是反改革、反民主」記者會。呼籲民進黨團不要忘記在野時期曾高舉國會改革大旗，倡議國會改革的理想，請民進黨團理性面對國會改革，讓陽光照進國會。

對於蕭旭岑質疑國民黨未全力支持馬英九訪陸，洪孟楷在記者會中接受媒體詢問時表示，馬英九這趟和平之旅，全程受到高度民意支持，大家也認為馬英九堅守中華民國的主權立場，並且為台灣全民共同發聲。

洪孟楷指出，國民黨團也正式透過記者會表達正向看待馬習二會以及馬英九第二次訪陸行程，也都高度肯定馬英九第二次赴陸行程。

洪孟楷表示，過去到現在，藍營支持者對於馬英九的使命感都有所肯定，也都高度支持，如果真的有人不支持，可能就是心疼馬英九，認為現在不是國民黨執政，也不是馬英九執政，可是每次兩岸和平交流時都被抹紅，遭受無情攻擊，這是何苦。

洪孟楷指出，照理講兩岸和平發展應是執政者的責任，如果藍營內部真有不支持，更多的原因應該是不捨馬英九做到流汗，卻被人家嫌到流涎，而民進黨站著說話不腰疼，持續抹紅，這樣的心疼與委屈，可能才是某部分藍營支持者不支持馬英九出訪的理由。

對於蕭旭岑呼籲速修「反滲透法」，洪孟楷表示，目前還沒有相關討論，但國民黨團在新會期，一定會針對所有民生議題進行法案推動，只要是民意高度支持的法令，都一定會落實，永遠與台灣全民站在同一陣線，這是國民黨團的立場與態度，過去、現在、未來都不會改變。

洪孟楷指出，所以只要是多數民意認同需要修法，國民黨團一定以最快的速度，最積極的方式推動。