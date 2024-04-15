快訊

女友大罵渣男劈腿約砲 沈建宏回「花錢不算」道歉了

第三波內閣人事將公布 財政部、僑委會、人事長續任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石門水庫新竹隧道施工 陳建仁：30萬噸水助台積電科技發展

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫至新竹聯通管工程隧道銜接段進口施工，打通石門水庫至關西隧道聯通。記者曾增勳／攝影
石門水庫至新竹聯通管工程隧道銜接段進口施工，打通石門水庫至關西隧道聯通。記者曾增勳／攝影

經濟部推動石門水庫新竹聯通管工程，正在進行隧道施工，行政院長陳建仁今天上午視察該聯通管工程計畫-隧道銜接段工程施工進度、表示，石門水庫是北部地區很重要水庫，寶山及寶二水庫對於高科技產業很重要，將石門水庫跟新竹聯通管建立非常重要，該計畫每天可調度30萬噸水量，讓石門水庫餘裕水量蓄存在新竹寶山與寶二水庫，提供台積電等台灣科技發展。

經濟部「珍珠串」北水南調備援水源管線計畫中，水利署推動石門水庫至新竹聯通管計畫，建構串連石門水庫與寶山、寶二水庫供水體系，全長約25公里，去年12月動工，預計2028年完工，該工程分為隧道銜接段、道路埋設段及跨河放水段等3標工程，目前隧道銜接段、道路埋設段已進場施工，跨河放水段預定今年底開工，至今年3月，該聯通管計畫工程總進度25.2%。

陳建仁率副院長鄭文燦、經濟部長王美花等人前往石門水庫，視察這項聯通管計畫中最重要的隧道銜接段工程施工進度，該隧道工程將自石門水庫旁的龍潭山區貫穿至關西段隧道出口，再經新竹縣橫山鄉、竹東鎮至寶二水庫引水渠道長達25公里，將架設2公尺管徑聯通管，完工後，石門水庫北水南送供應新竹地區水源。

陳建仁表示，台灣因地形陡坡、河流短不容易蓄留降雨，加上氣候影響台灣降雨分布不平均，靠儲水和水利運用改善，2020年12月台灣枯旱期，翡翠水庫持續降雨蓄水量接近滿庫需調節性放水，距離不到25公里的石門水庫卻缺水、農業停灌，在水利署努力安全度過，表示規畫超前部署的效果。

石門水庫是北部地區很重要水庫，灌溉及民生用水之外，還有發電、防洪及觀光任務，石門水庫集水區是寶山及寶二水庫3倍以上，寶山、寶二對於高科技產業很重要，石門水庫跟新竹聯通管計畫每天可調度水量30萬噸，將石門水庫餘裕水量蓄存在寶山與寶二水庫，不只台積電，對台灣科技發展很重要，希望水利署如期如實完成這個計畫，讓水資源更多元，調度更靈活，供水更有保障。

水利署推動石門水庫至新竹聯通管工程計畫分3標施工，全長25公里，預計2028年完工。圖／水利署提供
水利署推動石門水庫至新竹聯通管工程計畫分3標施工，全長25公里，預計2028年完工。圖／水利署提供
行政院長陳建仁（左三）視察石門水庫至新竹聯通管工程隧道銜接段進口施工進度。記者曾增勳／攝影
行政院長陳建仁（左三）視察石門水庫至新竹聯通管工程隧道銜接段進口施工進度。記者曾增勳／攝影
行政院長陳建仁（前排左四）、副院長鄭文燦（前排左三）視察石門水庫至新竹聯通管工程隧道銜接段進口施工進度。記者曾增勳／攝影
行政院長陳建仁（前排左四）、副院長鄭文燦（前排左三）視察石門水庫至新竹聯通管工程隧道銜接段進口施工進度。記者曾增勳／攝影

新竹 石門水庫

延伸閱讀

鄭文燦臨時缺席行程、新內閣人事也從缺 是否抱屈？陳建仁：尊重安排

藍委提8版本財劃法修法瘦中央肥地方？ 陳建仁：審慎研議

民團轟鄭文燦主導建啤割地北科大 陳建仁：繼續協商

陪同陳建仁視察新竹建設 柯建銘今缺席立院年改表決大戰

相關新聞

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

地方公職6場補選日前出爐，國民黨贏得5席，只輸掉麥寮鄉長。中廣前董事長趙少康今表示，國民黨得票率大幅成長超過一成，選得不...

防兒少性剝削 衛福部建議增「付費觀覽性影像加以處罰」條文

大量非法偷拍的性影像流竄的偷拍論壇，藝人黃子佼也被爆出是高級會員，立法院社福及衛環委員會今聚焦此事，多名立委質詢時都提到...

賴政府似「有心整頓」新內閣 警政署長能擺脫政治黑手？

這幾年，警察人事紛亂眾所皆知，政治干預明顯，高階警官自損尊嚴求官比比皆是，內政部前部長徐國勇和警政署前署長陳家欽的人事權鬥，更是寫下歷史；如今警界仍充斥想升官「找人說一下」的氛圍，警政署長如同空殼子，人事權多半看人臉色，整個體制毀壞殆盡，非國家之福。

石門水庫新竹隧道施工 陳建仁：30萬噸水助台積電科技發展

經濟部推動石門水庫至新竹聯通管工程，正在進行隧道施工，行政院長陳建仁今天上午視察該聯通管工程計畫-隧道銜接段工程施工進度...

綠高雄市黨部主委挺誰？ 陳其邁PO同框照挺「她」

民進黨地方黨部主委改選今天起登記，蘇系立委蘇巧慧、前立委余天同時登記參選新北市黨部主委。高雄下周一才開始登記，湧言會與新...

影／顧立雄、邱國正陪同 蔡英文總統視察「堅實營區」新建工程

蔡英文總統上午前往「堅實營區」視察新建工程，除展現及宣誓「興安專案」政策外，也特別發給加菜金，蔡英文總統致詞時強調，完善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。