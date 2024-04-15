石門水庫新竹隧道施工 陳建仁：30萬噸水助台積電科技發展

經濟部推動石門水庫至新竹聯通管工程，正在進行隧道施工，行政院長陳建仁今天上午視察該聯通管工程計畫-隧道銜接段工程施工進度、表示，石門水庫是北部地區很重要水庫，寶山及寶二水庫對於高科技產業很重要，將石門水庫跟新竹聯通管建立非常重要，該計畫每天可調度30萬噸水量，讓石門水庫餘裕水量蓄存在新竹寶山與寶二水庫，提供台積電等台灣科技發展。

經濟部「珍珠串」北水南調備援水源管線計畫中，水利署推動石門水庫至新竹聯通管計畫，建構串連石門水庫與寶山、寶二水庫供水體系，全長約25公里，去年12月動工，預計2028年完工，該工程分為隧道銜接段、道路埋設段及跨河放水段等3標工程，目前隧道銜接段、道路埋設段已進場施工，跨河放水段預定今年底開工，至今年3月，該聯通管計畫工程總進度25.2%。

陳建仁率副院長鄭文燦、經濟部長王美花等人前往石門水庫，視察這項聯通管計畫中最重要的隧道銜接段工程施工進度，該隧道工程將自石門水庫旁的龍潭山區貫穿至關西段隧道出口，再經新竹縣橫山鄉、竹東鎮至寶二水庫引水渠道長達25公里，將架設2公尺管徑聯通管，完工後，石門水庫北水南送供應新竹地區水源。

陳建仁表示，台灣因地形陡坡、河流短不容易蓄留降雨，加上氣候影響台灣降雨分布不平均，靠儲水和水利運用改善，2020年12月台灣枯旱期，翡翠水庫持續降雨蓄水量接近滿庫需調節性放水，距離不到25公里的石門水庫卻缺水、農業停灌，在水利署努力安全度過，表示規畫超前部署的效果。