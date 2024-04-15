桃園3人表態選綠主委 藍評鄭文燦自顧不暇恐無決定權

民進黨桃園市黨部主委選舉，行政院副院長鄭文燦至今未明確表態支持人選，基層傳出或許暫時放手讓主委「自然產生」，國民黨市議員凌濤評估，鄭文燦恐因本身能否入閣和放眼新北等問題自顧不暇，對桃市黨部主委一職未必還有決定權。

目前有意角逐主委的人選，包括市議員鄭淑方、黃瓊慧和市府客家局前局長黃傅淑香，3人地方經營深厚，各擅勝場。

黃傅淑香說，黨部必須改革，讓各區民代更有信心迎戰未來，既然前立委湯蕙禎後來決定不選，自己就有義務出馬，希望結束近年選舉的紛擾，讓民進黨重新團結。

黃瓊慧強調，改革勢在必行，主委換人才能讓年輕人對民進黨更有信心，她一定會領表並發表政見，相信黨員都希望黨部越來越好，而不是看著每戰都輸、有志難伸。

鄭淑方是現任主委張丞儀的阿姨，也是前主任張火爐的小姨子；她表示，只要有心為黨服務都值得鼓勵，主委需要深耕地方，找回基層榮譽感，現在團結對外更重要。

凌濤觀察，3人無明顯派系，也算「燦系」，卻都要爭取主委，看來鄭文燦因內閣人事和想插手新北自顧不暇，或許可能開始「喬不定」桃園主委，未必仍有決定權、由他說了算。

民進黨團表示，主委選舉由黨部依規定辦理，應尊重各自參選決定，截止日前也可能還有變數；至於鄭文燦依舊很關心桃園，大家也很想念他、尊敬他，沒有什麼問題。