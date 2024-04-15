快訊

影／新北大道2公車追撞疑因煞車失靈 3長者與司機4人受傷送醫

國民黨「親美和陸」分工成形國共論壇是否有望復辦？

台積電首座海外封裝廠傳落腳茨城縣 為何加碼投資日本？

備戰國會改革審查 藍、白都挺調查權

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

民眾黨立院黨團15日8位立委全員一同召開記者會，高呼「跳票民進黨，改革別再擋」；國民黨黨團也召開記者會喊出「杯葛國會改革就是反民主」！針對15日審查國會改革相關法案前，藍、白兩黨都召開記者會，強調國會改革是總統蔡英文2016的政見，如今卻用空泛「違憲」為理由阻礙改革。

國民黨籍司法法制委員會召委吳宗憲已排定15日審查國會改革相關法案，包括《立法院職權行使法》十五案、《刑法》二案及《立委互選院長副院長辦法》三案，內容包括總統國情報告方式、藐視國會罪、國會聽證調查權、人事同意權等內容。

白：首重調查權

民眾黨立委黃國昌於記者會表示，本次國會改革法案，重中之重就是「建立國會聽證調查權」、「強化人事同意權」。他指出，司法法制委員會歷經三次公聽會，歷經所有學者、專家的說法，清楚看到民主黨打臉自己，更指出「（民進黨）過去高喊國會改革，現在卻用空泛的違憲亂政來阻擋改革」。

他強調，只有建立國會聽證調查，才能夠有效監督行政單位，程序上也會尋求國民黨委員的支持，今天務必要把法案送出司法法制委員會。

民眾黨立委黃珊珊說，過去八年因為民進黨一黨獨大，「左手行政、右手立法」，所以發生疫苗採購的黑箱事件，立法院也變成行政院的遮羞布。她說，大法官釋字585號就曾指出，國會具有聽證調查權，且蔡英文2016年政見之一就是國會改革，痛批民進黨團淪為行政部門的打手。

藍：公聽會討論充分

隨後，國民黨團也召開記者會，國民黨立委洪孟楷高呼，「杯葛國會改革，就是反改革、反民主」的口號，並指出「這就是民進黨2012年到2016年的主張，現在民進黨拿出違憲的理由前，更應捫心自問，看看過去的發言與影片」。

洪孟楷說，過去已經依照民進黨團的意思召開多次國會改革的公聽會，更是由民進黨立委鍾佳濱擔任主席，現在就是要進入實質的逐條審查，民進黨團若以「太過匆促」、「沒有討論」作為藉口，都不是事實。他指出，民進黨委員開口閉口都是違憲，更質問民進黨委員什麼時候開始擔任大法官？

國民黨立委羅廷瑋強調，只有國會改革才能讓立委擁有監督政府的權利，改善立委立動修法或質詢官員，卻心有餘力不從心的狀況。


”AA”

國民黨立委羅廷偉（左）、洪孟楷（右）15日於記者會指出，「杯葛國會改革，就是反改革、反民主」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見

國會改革 國民黨 民進黨

延伸閱讀

藍不挺馬習二會？ 黃健庭：已盡力支持

藍綠甲動叫不動？ 黨團內部將開罰

綠轟韓國瑜議事不中立 洪孟楷搬法條證明韓依法行事：民進黨勿「巨嬰」

5藍委缺席立院表決大戰 洪孟楷坦言甲動失敗

相關新聞

綠新北主委蘇巧慧PK余天 蘇系議員：2026新北三腳督、綠基層有危機感

民進黨黨公職改選今天登記，民進黨蘇系立委蘇巧慧與正國會前立委余天的新北市黨部主委之爭也宣告開打，今天余天派出幕僚完成領表...

伊朗攻擊以色列 吳釗燮：在以、在伊台人目前皆平安

以色列遭到伊朗攻擊，外交部長吳釗燮今表示，目前在以色列和伊朗的國人及其眷屬都平安，外交部也會密切關注情勢來因應。

昨哭倒傅崐萁懷裡 徐巧芯：想來想去「干我屁事」

國民黨立委徐巧芯先生的姐姐（大姑）疑是詐騙集團案首腦，徐巧芯被指涉嫌知情包庇，昨天哭倒在國民黨立法院黨團總召傅崐萁身上。...

地震等天災頻傳 藍委游顥推修法擬將「天災假」法制化

0403花蓮大地震讓許多人餘悸猶存，當天新北市政府還發生被媒體宣布「停止上班上課」烏龍報導，凸顯現行勞基法對天災發生時的...

不因親情護短！劉彥澧心疼妻徐巧芯遭質疑 強調：涉案就辭職

台中市府研考會主委劉彥澧的姊姊及姊夫涉詐騙案，劉妻徐巧芯說檢調若查出自己有涉入立刻辭職；丈夫若涉入會立刻離婚。劉彥澧說，...

藍委批衛福部瀆職應積極作為 薛瑞元：認為我有可提告

網路偷拍論壇「創意私房」流出的影片引發社會譁然，有立委質疑，該論壇早在2022年就被檢察官起訴，但衛福部消極不作為，才讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。