備戰國會改革審查 藍、白都挺調查權

民眾黨立院黨團15日8位立委全員一同召開記者會，高呼「跳票民進黨，改革別再擋」；國民黨黨團也召開記者會喊出「杯葛國會改革就是反民主」！針對15日審查國會改革相關法案前，藍、白兩黨都召開記者會，強調國會改革是總統蔡英文2016的政見，如今卻用空泛「違憲」為理由阻礙改革。

國民黨籍司法法制委員會召委吳宗憲已排定15日審查國會改革相關法案，包括《立法院職權行使法》十五案、《刑法》二案及《立委互選院長副院長辦法》三案，內容包括總統國情報告方式、藐視國會罪、國會聽證調查權、人事同意權等內容。

白：首重調查權

民眾黨立委黃國昌於記者會表示，本次國會改革法案，重中之重就是「建立國會聽證調查權」、「強化人事同意權」。他指出，司法法制委員會歷經三次公聽會，歷經所有學者、專家的說法，清楚看到民主黨打臉自己，更指出「（民進黨）過去高喊國會改革，現在卻用空泛的違憲亂政來阻擋改革」。

他強調，只有建立國會聽證調查，才能夠有效監督行政單位，程序上也會尋求國民黨委員的支持，今天務必要把法案送出司法法制委員會。

民眾黨立委黃珊珊說，過去八年因為民進黨一黨獨大，「左手行政、右手立法」，所以發生疫苗採購的黑箱事件，立法院也變成行政院的遮羞布。她說，大法官釋字585號就曾指出，國會具有聽證調查權，且蔡英文2016年政見之一就是國會改革，痛批民進黨團淪為行政部門的打手。

藍：公聽會討論充分

隨後，國民黨團也召開記者會，國民黨立委洪孟楷高呼，「杯葛國會改革，就是反改革、反民主」的口號，並指出「這就是民進黨2012年到2016年的主張，現在民進黨拿出違憲的理由前，更應捫心自問，看看過去的發言與影片」。

洪孟楷說，過去已經依照民進黨團的意思召開多次國會改革的公聽會，更是由民進黨立委鍾佳濱擔任主席，現在就是要進入實質的逐條審查，民進黨團若以「太過匆促」、「沒有討論」作為藉口，都不是事實。他指出，民進黨委員開口閉口都是違憲，更質問民進黨委員什麼時候開始擔任大法官？

國民黨立委羅廷瑋強調，只有國會改革才能讓立委擁有監督政府的權利，改善立委立動修法或質詢官員，卻心有餘力不從心的狀況。





國民黨立委羅廷偉（左）、洪孟楷（右）15日於記者會指出，「杯葛國會改革，就是反改革、反民主」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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