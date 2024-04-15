吳釗燮：以色列200名及伊朗20名僑民 安全無虞

伊朗以無人機、導彈攻擊以色列，外交部長吳釗燮今天表示，目前在伊朗約20名歸化當地僑民，以色列也有相關眷屬、學生（共約200人），目前安全均沒有問題，同時密切觀察當地情勢。

吳釗燮上午至立法院外交及國防委員會專案報告「國際合作發展具體成效及未來目標」，並備質詢。

伊朗透過無人機、導彈攻擊以色列，吳釗燮會前受訪時說明在伊朗、以色列僑民安全狀況。他表示，外交部相當關注當地僑民安全，目前在伊朗約20名歸化當地僑民，以色列也有相關眷屬、學生，目前安全均沒有問題，並密切觀察當地情勢。

吳釗燮提到，對於伊朗攻擊以色列，台灣與民主國家同步譴責；外交部昨天也發布新聞稿指出，台灣與全世界愛好和平的民主夥伴同聲予以譴責，並呼籲有關各方自制，以溝通方式解決分歧，避免危機持續擴大。

外交部事後補充說明，目前在以色列的民眾，含眷屬共約200人。

吳釗燮答詢民眾黨立委林憶君時也提到，外交部持續關注當地情勢，伊朗已對外宣稱行動結束，且在以色列境內造成的傷害也非常少，美國等國際社會亦希望促成區域戰爭、衝突不要升級，台灣也會密切關注。