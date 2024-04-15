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吳釗燮：高度警覺中國外交部戰狼行為 絕不退縮

中央社／ 台北15日電
外交部長吳釗燮今天表示，對中國外交部戰狼式作為有高度警覺性，碰到該爭取相關權益時，絕對不會退縮。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮今天表示，對中國外交部戰狼式作為有高度警覺性，碰到該爭取相關權益時，絕對不會退縮。圖／外交部提供

副總統當選人蕭美琴3月中旬訪捷克期間，遭中國軍事外交人員跟車尾隨。外交部吳釗燮今天表示，對中國外交部戰狼式作為有高度警覺性，碰到該爭取相關權益時，絕對不會退縮。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」主任楊雅嚳（Jakub Janda）日前引述捷克媒體Seznam Zpravy報導，在社群平台X發文指出，「中國軍事外交人員在布拉格騷擾副總統當選人蕭美琴。」

吳釗燮上午至立法院外交及國防委員會專案報告「國際合作發展具體成效及未來目標」，並備質詢。民進黨立委沈伯洋、林楚茵、羅美玲、王定宇等人關切此事，詢問吳釗燮應對方式。

吳釗燮表示，捷克對台灣非常友善，不認同中國相關外交人員做法，但實際作為仍要由捷克政府部門處理，外交部不會過度涉入。

吳釗燮強調，中國外交部的戰狼式作為，包括對訪賓、外交人員的跟蹤騷擾，甚至大規模抗議等舉措，外交部會小心應對且有高度警覺性，但碰到該爭取相關權益時絕對不會退縮。

針對未來高層出訪的安全維護措施，吳釗燮說，細部狀況不便說明，會把維安工作列為重點。

吳釗燮 外交部 捷克

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