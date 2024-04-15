特別日訂製書／超級直男能講一輩子的浪漫 蔣萬安首曝求婚秘辛

「像我這樣的超級直男，一定要精心規畫一個（求婚）時刻，就可以講一輩子。」台北市長蔣萬安在媒體前總強調自己是太太石舫亘的「亘粉」，被揶揄「求生意志堅強」。2009年5月6日聯合報一篇報導，讓蔣萬安首度自爆，15年前他向太太石舫亘的求婚秘辛，完全是「老派浪漫」，戒指、下跪，缺一不可。

聊起自己的從政路，台北市長蔣萬安現在回憶起當時一路從立委初選過關斬將，是自己下了決定才跟父親蔣孝嚴說，「父親也很驚訝」。記者余承翰／攝影

蔣萬安一拿到熱騰騰的特別日訂製書，忍不住大為驚人說，「哇！精裝本，這麼漂亮。」翻開第一頁，蔣萬安脫口而出說，「這是我的女朋友」，看到與太太2009年結婚報導，儼然時光重回15年前結婚時的甜蜜，身為直男的蔣萬安不忘握拳大喊：「我是亘粉！」

蔣萬安一臉幸福說，他有「2個結婚紀念日」，一個是7月30日跟太太在美公證日；另一是2009年5月回台請客。記者追問哪一天？蔣一度語塞，隨即反應機靈地說「應該是5月20日『我愛你』」，但2009年新聞報導寫5月23日，被問「確定嗎？」蔣還俏皮說「如果講錯，（訪問）就剪掉！」

翻開蔣萬安的特別日訂製書第一篇報導，當時還是素人的蔣萬安，回台辦喜宴，蔣看到當年的喜帖還透露，當年他跟太太求婚時，倆人都在美國，儘管刻意挑選了一個浪漫旋轉餐廳，但為了不被石舫亘發現，也刻意找一位男性朋友同行當煙霧彈，「這樣女朋友就不會聯想是求婚」。完全展露蔣凡事謹慎的性格，連求婚也不例外。

一篇2009年5月6日聯合報的老報導，讓台北市長蔣萬安自爆，15年前，他向太太石舫亘的求婚過程，完全是「老派浪漫」，買戒指向女朋友下跪求婚。圖／引用自聯合報

蔣萬安說，當年他跟太太在紐約求婚的旋轉餐廳，他永遠記得，為了不讓太太起疑，正當準備下跪求婚時，先打了個PASS給當煙霧彈的朋友，朋友假借上廁所離開，他就當場拿出戒指、跪下求婚，過程充滿驚喜。他自嘲，還好當時太太馬上答應，讓全餐廳的人歡呼祝福。

蔣回憶，當時的結婚喜帖是在紐約拍攝，背景是紐約第五大道NBC總部大樓，喜帖下端有「The Pursuit of Happiness」英文，印上這一排字眼，原因無他，就是太太很喜歡威爾史密斯的一部電影「當幸福來敲門」，昔日往事重提，還是感受得到，蔣萬安與太太的恩愛、護老婆的甜蜜在心頭。

聊起自己的從政路，蔣萬安是2015年5月20日黨內立委初選時，擊敗有「蕾神」之稱的時任立委羅淑蕾，蔣現在回憶起當時一路過關斬將並當選立委，的確是自己下了決定才跟父親蔣孝嚴說，「父親也很驚訝」。

蔣萬安說，他從政，父親只說了一句「既然決定，就全力以赴」，讓他相當安心。選擇從中山區開始，只是因為他從小在中山區長大，還有老里長常說「我都是看著萬安長大的」，包括小時候習慣去剪頭髮的理髮店、遼寧夜市小吃等，都是他最熟悉的。

現在當上台北市長後，三寶爸的蔣萬安從過去受父親支持從政，現在的蔣萬安也最能體會當父親的愛，看到聯合報整理的一張自己順利連任立委，與太太相擁而泣，旁邊還有大兒子蔣得立、父親蔣孝嚴的照片時，蔣說，「這是我最心愛的人」。

接下來6月10日就是大寶蔣得立生日，蔣也希望能以兒子的生日，幫他訂做一本生日書，記錄生日時全世界發生什麼重要大事，還有今年也是他與太太結婚15周年，除了給得立，也希望幫太太做一本「心愛」的生日書。

台北市長蔣萬安回憶，當時結婚喜帖下端有「The Pursuit of Happiness」英文，印上這一排字眼的原因，就是太太很喜歡威爾史密斯的一部電影「當幸福來敲門」。記者余承翰／攝影

聯合報系送給台北市長蔣萬安的紀實第一篇報導，就是當時還是素人的蔣萬安回台辦喜宴。記者余承翰／攝影