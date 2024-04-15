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特別日訂製書／蔣萬安從政10年全紀錄：王子復仇、一站成神、光復台北

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）的歲月紀實分三部分，第一是記錄蔣第一次被登上報與從政大事；第二部分則收錄蔣出生1978年12月26日開始，每年12月26日生日當日歷史上的大事；紀實第三部分是記錄台灣重要歷史印記。聯合線上公司資深副總經理張立（左）向蔣萬安介紹特別日訂製書。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（右）的歲月紀實分三部分，第一是記錄蔣第一次被登上報與從政大事；第二部分則收錄蔣出生1978年12月26日開始，每年12月26日生日當日歷史上的大事；紀實第三部分是記錄台灣重要歷史印記。聯合線上公司資深副總經理張立（左）向蔣萬安介紹特別日訂製書。記者余承翰／攝影

北市蔣萬安被外界視為藍營總統熱門人選，2015年棄律從政、投入黨內立委初選至今，即將邁入第10年頭。本報整理蔣萬安登上聯合報首篇報導、從政重大新聞，包括立委初選被視為王子復仇成功；一例一休修法被封「站神」；市長勝選光復台北等，一篇篇記錄蔣一路以來的從政歷程。

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蔣萬安的歲月紀實分3部分，第1部分是記錄蔣第1次被登上報與從政大事。其中2015年國民黨立委初選，蔣僅以50天就打敗「蕾神」羅淑蕾，當時聯合晚報以斗大標題稱「萬安奇蹟」。

2011年父親蔣孝嚴連任立委失利，就是因為初選敗給羅，蔣萬安的初選挑戰成功也被視為「王子復仇記」，回過頭看自己從政的第一步，蔣還謙虛稱，「沒有啦、沒有復仇」。

台北市長蔣萬安當年立委初選被視為王子復仇成功；還有任立委一例一休修法被封「站神」；北市長勝選光復台北等，一篇篇報導記錄蔣從政路。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安當年立委初選被視為王子復仇成功；還有任立委一例一休修法被封「站神」；北市長勝選光復台北等，一篇篇報導記錄蔣從政路。記者余承翰／攝影

蔣萬安擔任立委後，2016年勞基修法，一例一休的藍綠激烈攻防，文質彬彬的蔣萬安竟在質詢台上，以超強耐力、冗長發言杯葛成功，蔣當時也被聯合報封為「蔣萬句」一戰成「站神」。

蔣回憶起當時強悍神勇的質詢表現，迫不及待強調，「對啊，我都沒有去上廁所」；蔣萬安的這一「站」，令人印象深刻，更讓選民看到蔣萬安的堅持與理念。

紀實完整記錄蔣萬安連任立委成功，與妻子石舫亘相擁而泣的真情流露；請辭立委選北市長的決心展現；還有就任市長後陸續推「萬安新政」，讓各界看到蔣萬安從立委，更上一層變成「柔中帶剛」首都市長的蛻變。

台北市長蔣萬安2022勝選，國民黨光復台北的聯合報報導。圖／引用自聯合報
台北市長蔣萬安2022勝選，國民黨光復台北的聯合報報導。圖／引用自聯合報

紀實第2部分則收錄蔣出生1978年12月26日開始，每年12月26日生日當日歷史上的大事。當年的老照片，勾起許多人包括蔣萬安的兒時記憶，因蔣萬安生日是行憲紀念日隔天，蔣也忍不住嘆，當年行憲紀念日都有慶祝活動及新聞報導；還有蔣出生當天的聯合報讀者投書版，律師陳長文就已經投書談中美關係。

紀實第3部分是記錄台灣重要歷史印記，包括1958年的823砲戰、1959年87水災、1987年宣布解嚴、開放大陸探親、1993年辜汪會談、1996年首度總統直選、1999年921大地震、2003年爆發SARS、2006年紅衫軍、2014年太陽花事件等，報紙版面也從最早的黑白進化為大家現在熟悉的彩色版面，蔣也驚呼，報紙的數位化真的很不容易、是很大工程，尤其對於聯合報的數位化從1951年開始，已經做了20年，也讓蔣驚呼「1951耶」。

台北市長蔣萬安當年連任立委成功，聯合報報導蔣萬安與妻子石舫亘相擁而泣的真情流露。圖／引用自聯合報
台北市長蔣萬安當年連任立委成功，聯合報報導蔣萬安與妻子石舫亘相擁而泣的真情流露。圖／引用自聯合報

台北市長蔣萬安一拿到這本熱騰騰的個人紀實，第一句話驚呼「哇！精裝本，這麼漂亮。」記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安一拿到這本熱騰騰的個人紀實，第一句話驚呼「哇！精裝本，這麼漂亮。」記者余承翰／攝影

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北市 生日 蔣萬安

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