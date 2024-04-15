獨／曾喊出「超北市長」 親近人士：林右昌布局新北市長意在言外

民進黨正國會系統的內政部長林右昌近日頻繁走訪雙北，由於正國會前立委余天表態爭取民進黨新北市黨部主委，正國會動作更被解讀是為林右昌鋪路2026年新北市長；雖然他尚未鬆口表態，但親近林右昌人士透露，從大選後的種種跡象，林右昌選新北市的布局已經意在言外了。

林右昌2021年基隆市長卸任前，曾一度起心動念、積極布局選台北市長，甚至找好辦公室，也拜訪了很多北市地方人士、民代，但後來評估時機不宜而打退堂鼓。當時他的回應是，做好自己基隆市長的本份工作，從不設想未來的位置，哪裡有困難就去哪裡。

親林人士評估，這次藍營因為新北侯友宜敗選總統，基層氣勢大跌，至今也沒有亮眼接班人選，比起下屆台北市長蔣萬安爭取連任，綠營在新北機會相對較大，但仍不會放棄台北市長布局。

「哪裡有困難就去哪裡」，林右昌最近也以這句話回應是否選新北市長，但作風保守、謹慎的他，向來總是「事情完成了7、8分，才會透露2、3分」，要讓他表態心中真正想法，不是那麼容易，但大家已經可以嗅出現端倪了。

親林人士分析，後來雖沒有參選台北市，但當時林右昌受訪曾說「我真恨不得自己是台北市長」，他還提出「超北市長」概念；林右昌自栩為「城市規畫師」，想在雙北一展拳腳，是他未竟的夢想。

親林人士說，林右昌基隆執政8年亮眼成績，獲得蔡英文總統賞識，但林常感嘆基隆市沒人、沒錢，也非直轄市，若有台北的資源及條件，有些問題就能迎刃而解。

民進黨2022年九合一大選慘敗，但林右昌居間操盤的基隆正副議長選舉，拿下基隆史上的首位民進黨籍議長童子瑋，選舉折衝能力受到準總統賴清德肯定。對基隆而言，與新北生活圈更密切，林右昌這次被放在民進黨秘書長的位子，對參選新北市長的「進可攻、退可守」，沒有入閣後得辭職參選的壓力，但面對蘇系立委蘇巧慧長期深耕，誰能出線，就看各自努力了。

「林右昌無論去新北或台北，都是黨內一顆活棋，他中央和地方的歷練和施政成績，很亮眼」綠營人士說，現在說要選新北還是台北都還太早，但布局是必要的。