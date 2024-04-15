花蓮地震東華大學損失20億 盧秀燕捐半月所得助重建
台中市長盧秀燕今捐出半個月所得，幫助東華大學震災後重建。0403花蓮地震，東華大學學生宿舍、教室、辦公室重創，損失達20億。盧秀燕說另將邀請海內外好朋友響應捐款，加速重建。
4月3日大地震重創東華大學，引發大火強襲理工學院，連學生宿舍、教室、辦公室都遭受嚴重的破壞，估計損失高達20億，重建將是一條漫漫長路。日前藝人周杰倫與妻昆凌就捐百萬元給東華大學。
花蓮東華大學災後重建路艱辛，盧秀燕表示捐半月所得是拋磚引玉，希望幫助東華大學師生重建校園，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」 。
盧秀燕更邀請海內外的好朋友響應捐款，用善款加速校園重建，幫助學生早日重返校園。
網友留言「最應該出面的教育部默默無聲，反而市長率先表達邀請企業協助重建校園」、「政府的最高教育單位好像不關他事？」
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