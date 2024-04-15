接獲留任衛福部長？ 薛瑞元回應了

準總統賴清德將於5月20日上任，上周也陸續公布內閣，外界關注衛福部長人選，以及現任部長薛瑞元是否留任，他今天在立法院受訪時被問到是否接獲留任？他2度回應「沒有」。

薛瑞元今天出席立法院社福及衛環委員會，就「數位技術普及造成兒少性剝削案件增加之因應作為與現行政策檢討」進行專題報告及備詢。

會前有媒體詢問，是否會處理完健保再走？薛瑞元僅回應「謝謝」；至於是否接獲留任，則2度表示「沒有」。

賴清德選前提出「健康台灣」的政見，將成為就任後關注的焦點。當初協助研擬政見的推手之一陳志鴻，一直被認為是下任衛福部長，即使他否認接任傳聞，醫界仍認為他接任的機率高，另外世界衛生大會舉辦在即，加上薛對於健保業務熟悉，而健保最大的難題在於總額不足，有可能比照前衛生署長李明亮模式，由薛瑞元宣布調漲健保保費後，才卸任部長一職。

另外，台灣社區醫院協會理事長朱益宏日前表示，加碼夜班費尚未入帳，他曾詢問衛福部長薛瑞元，得到回應是因為要等「全民健康保險基金收支保管及運用辦法」公告通過後才有預算可以支應，呼籲在新內閣上任前趕快通過，否則擔心改朝換代下，政策承諾又會生變。

針對兒科住院醫師招不滿的問題，薛瑞元表示，衛福部有提出優化幼兒照顧計畫，希望對生態有所改變，讓年輕醫師對兒科領域產生更大興趣。