民眾黨指「藍白君悅會談」打擊選情 柯文哲喊自己要負最大責任

民眾黨今天舉行共識營，黨主席柯文哲會後表示，民眾黨檢討2024年選戰犯下的錯誤，各部門列出的缺失都不少，不少人講到藍白合、六點協議及君悅會談，為民眾黨的選情帶來嚴重的打擊，「這一點，我要負最大責任」，未來會做出共同決策，一起面對2026、2028年的挑戰，成為有別於藍綠兩大黨，最專業、落實民意的政黨品牌。

民眾黨在新北市新莊舉行兩天一夜的黨公職共識營，除了邀請台灣民意基金會董事長游盈隆、陸委會前主委賴幸媛進行專題演講，今天排定的議程則有立法院黨團報告，還有各部門報告「2024年大選檢討報告交流」。

柯文哲晚間在臉書發文表示，台灣民眾黨有兩個特色，包括認真工作跟反省改進，「這就是我們的共識」，在為期兩天的共識營，他跟中央黨部幹部、地方黨部主委、黨籍立委、議員、鄉鎮市代表、村里長、中央委員及中評委互相交流，檢討2024年選戰所犯的錯誤。

柯文哲指出，無論是核心價值、政策論述、重大事件，再到直播標題字卡、車隊掃街車速、拜廟跑攤拍照流程等細節，通通都開誠布公，鉅細靡遺地互相交流反省，自己不會用「砲聲隆隆」來形容檢討過程，但是每一位報告的幹部或主委，列出的缺失確實都不少。

柯文哲說，這次總統大選做不好的地方，民眾黨都會作為反省改進，然後認真工作，研究出更嚴謹的SOP，不敢說完全改正，希望至少做到八成以上的強化進步，其中同仁們提到最多的部分，不外乎就是與地方組織連結不足，還有高齡長者對民眾黨缺乏認同，這些都是優先改進事項，簡單的說就是要壯大基層、走出同溫層。

柯文哲也提及，2.5小時的各單位報告，不少人講到藍白合、六點協議及君悅會談，為民眾黨的選情帶來嚴重的打擊，這一點他要負最大的責任，民眾黨未來會鞏固「眾人智慧勝過個人智慧」的精神，做出共同決策，一起面對2026、2028年的挑戰，成為有別於藍綠兩大黨，最專業、最落實民意的政黨品牌。

民眾黨立法院黨團黃國昌受訪時表示，自己在今天的共識營，代表立法院黨團報告，包括在立法院推動的各項改革工作，還有對行政部門的監督及重大議題，在會中跟全體黨公職分享交換意見、凝聚共識，至於兩年後要接任立委的夥伴，現在就有持續在參與黨團運作。