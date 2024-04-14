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大姑涉詐騙！徐巧芯淚崩喊冤「夫涉案就離婚」 丈夫劉彥澧晚間說話了
國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻涉入詐騙洗錢案，徐巧芯說丈夫劉彥澧若有涉入就離婚。台中市研考會主委劉彥澧說，「絕無涉入」姊姊夫婦案件，知道兩人被羈押禁見才得知此事，若有涉案「立刻辭職」。
劉彥澧的姊姊、姊夫涉及協助詐騙集團洗錢案，他表示，個人絕對無涉入，若有涉案會立刻辭去市府研考會主委。
劉彥澧說，直到姊姊、姊夫遭羈押禁見，才得知兩人涉案。他表示，兩人已是成年人，應對自己的行為負責，盼檢調盡快查明真相，造成市府長官及朋友困擾，他直說抱歉。
目前檢調並未調查或約談劉彥澧，劉也表示自己絕無涉案，不須辭職，也無須請假。
內政部警政署刑事警察局偵辦詐騙案件，林姓男子疑涉詐騙集團洗錢，查獲杜姓夫妻疑涉曾助提款等，3人遭逮。
劉彥澧姊姊及姊夫涉入詐騙洗錢案，國民黨議員李中說，劉彥澧可以繼續做好市政工作，不用請假；民進黨議員江肇國表示，劉彥澧謙虛低調，但夫妻都是公眾人物，應向司法、大眾交代清楚。
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