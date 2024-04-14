全黨輔選麥寮鄉長失利 柯文哲：地方選舉需長期經營

民眾黨全黨輔選麥寮鄉長補選，但未能取勝，柯文哲今天表示，地方選舉需要長期經營，畢竟人脈很重要；對「藍白相爭，綠營得利」說法，他則強調，國民黨陣營不用再釋放這種訊息，民眾黨跟國民黨的DNA不同，每個政黨都有主體性，國民黨目前對補選結果的發言都不恰當。

地方公職6場補選昨天結果出爐，根據雲林縣選舉委員會統計，麥寮鄉投票率47.17%，無黨籍許忠富拿下9047票贏得勝選，民眾黨林宜豊2048票，無黨籍許留賓909票，國民黨許志豪6561票。

不過，對比2022年林宜豊以無黨籍參選，當時得票數及得票率分別為3314票、12.95%，比昨天開出的票高，外界開始湧現民眾黨全黨輔選、柯文哲南下雲林9天long stay沒效以及得票率不升反降討論。

民眾黨於13、14日舉行兩天一夜的黨公職共識營，安排學者專家與黨公職座談，柯文哲上午在共識營會場接受媒體聯訪。

談及麥寮鄉長補選結果，柯文哲表示，補選的投票率只有47%，與上次選舉投票率不同，選民結構也不一樣，若重來一遍，民眾黨還是會投入麥寮鄉長補選，因為這次6場補選中，民眾黨不可能完全不派人，因此選擇最接近民眾黨屬性的地方。

柯文哲表示，他至今仍認為民眾黨提名的林宜豊相較其他候選人乾淨，基於政黨主體性，加上有好的候選人，民眾黨沒理由不參選。

柯文哲指出，地方選舉需要長期經營，畢竟人脈很重要，另一方面，學習對民眾黨而言很重要，不嘗試永遠不知道缺點在哪裡，這場選舉後還是會做詳細的檢討報告並且修正改進，「凡事用比較正面態度看待」。

至於是否對補選結果感到訝異，柯文哲回應，他不覺得得票數奇怪，因為以地方經營、準備程度，差不多也是這樣。

媒體詢問，這次補選是否重演2024總統大選「藍白相爭，綠營得利」，柯文哲強調，國民黨陣營不用再釋放這種訊息，因為麥寮補選藍、白黨籍候選人票數相加後，還是輸給當選的許忠富。

柯文哲指出，民眾黨跟國民黨的DNA不同，每個政黨都有主體性，原則是可合作時合作、需競爭時競爭、必須對抗時對抗，國民黨目前對補選結果的發言都不恰當。

有關與國民黨合作的議題，柯文哲指出，仍將按照議題來合作，民眾黨在立法院不想當小藍，也不想當小綠，還是有政黨主體性，不用完全附隨其他人。

媒體追問，今天共識營是否涉及總統大選檢討，柯文哲說，會檢討組織、文宣各方面，並依照部門報告做比較完整檢討。