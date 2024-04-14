林右昌：研議延長「宗教不動產權利歸屬審認」申請期間

「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」規定2年的申請期限即將於今年6月11日屆滿，有部分宗教團體反映申請權利歸屬審認應備文件恐準備不及，建議修法延長申請期限。內政部長林右昌今表示，秉持為宗教界服務的一貫立場，將充分考量宗教團體的權益，近期將對延後申請期限的建議展開研議。

林右昌說明，為解決宗教團體不動產借自然人名義登記可能造成權屬糾紛，淪為私人所有問題，內政部特制定暫行條例，於2022年6月8日公布施行。

符合規定的宗教團體可在2年內，就暫行條例施行前所購買或受贈，但因故登記在自然人名下的不動產申請權利歸屬審認，宗教團體只需於申請時提供證明文件及相關表件，各地民政機關就可以在審認符合規定後，囑託地政機關將不動產更名登記至宗教團體名下。

若不動產是耕地或受贈後尚未移轉，或申請人是未登記寺廟，則囑託辦理限制登記，保障宗教不動產不會被登記名義人隨意變賣掉。

林右昌指出，由於暫行條例規定的處理程序相當簡便，讓宗教團體不必上法院打官司，而是由民政主管機關審認不動產的實質所有權歸屬，在暫行條例施行後，受到宗教界一致的肯定。施行期間，內政部考量宗教團體申請文件準備不易，也多次放寬民政主管機關對於應備文件的採認原則，以降低宗教團體申請門檻，盡力排除宗教團體申請上的窒礙。

林右昌補充，近來有部分宗教團體表示因為特殊狀況，在文件資料準備上需耗費較多時間，因此建議延後申請期限，內政部近期將研議申請期限延期。