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麥寮鄉補選排老三 柯P失靈？民眾黨基層：撕掉台北幫標籤、進駐中台灣
雲林縣麥寮鄉長補選落幕，民眾黨選前因輔選鬧內訌，候選人林宜豊僅拿下1596票排「老三」，民眾黨主席柯文哲選前在雲林Longstay 9天，全黨大動員輔選，選票卻難堪，外界質疑，「柯P牌」是否失靈？民眾黨台中市黨部前代理主委郭達鴻說，這場補選是2026和2028前哨戰，柯文哲要有所作為，就得撕掉「台北幫」標籤，進駐中台灣，耕耘地方。
柯文哲選前在雲林Longstay，全黨大動員輔選，與黨公職辦開講活動、菜市場拜票、宮廟參拜、拜訪在地居民及參訪產業，還有選前之夜，高規格輔選黨籍麥寮長候選人林宜豊。
郭達鴻說，柯文哲不能一直窩在台北，把立法院當主場，否則難撕掉「台北幫」的標籤。柯文哲Longstay是對的，但太慢了，大選後預測有這場補選時，就要進駐經營麥寮，下鄉1周和深耕2個月的最後成果差異會很大，應該走遍麥寮地方組織，讓在地人認識民眾黨。
郭達鴻說，地方選舉最怕當選「搶走既得利益」，民眾黨要建立信任、誠信，地方人才願意合作或保持中立，民眾黨才能慢慢集結力量。
郭達鴻表示，柯文哲若想在2026和2028選舉有斬獲，必須改變，進駐中台灣耕耘，才能撼動中台灣票倉，有2026，才有2028的實力。
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