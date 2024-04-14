快訊

地震險保額最高僅150萬 維護災損權益如何聰明投保？

綠派系拚2026台南市長瀕擦槍走火？誰能獲「賴神」關愛

獨居女家裝變頻冷氣「電費竟達3100元」 內行曝1陷阱：無解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨麥寮鄉長補選吞敗 柯文哲：如果重來還是會參選

聯合報／ 記者林銘翰／新北即時報導
民眾黨主席柯文哲（右）陪同麥寮鄉長補選候選人林宜豐（左）進行車隊掃街。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）陪同麥寮鄉長補選候選人林宜豐（左）進行車隊掃街。記者黃仲裕／攝影

雲林縣麥寮鄉長補選昨天落幕，民眾黨候選人林宜豊未能取勝，民眾黨主席柯文哲今天表示，「如果重來一遍，我們還是會參選」，基於政黨的主體性，民眾黨有好的人選，沒有理由不參選，不過地方選舉需要長期經營，畢竟人脈還是很重要，「對我們來講很重要就是學習，不嘗試永遠不知道缺點在哪裡。」

民眾黨今天舉行黨公職共識營，柯文哲會後受訪時表示，這次補選的投票率只有47%，反觀2022年地方選舉還有67%，選民結構也不一樣，民眾黨有做過檢討，不過如果重來一遍，「我們還是會參選」，因為今年的六場補選，不可能完全不派人，所以才會選一個屬性最接近的地方，而且民眾黨有好的候選人。

柯文哲還說，「到現在為止我還是相信，我們的候選人絕對比其他單位、政黨提出來的候選人，有在地又比較乾淨，不是地方的光電業者。」

柯文哲說明，基於政黨的主體性，政黨還是需要發展，民眾黨要把新文化帶進台灣社會，再加上有好的候選人，所以沒有理由不參選，不過地方選舉需要長期經營，畢竟人脈還是很重要，「對我們來講就是學習，不嘗試永遠不知道缺點在哪裡。」

柯文哲強調，民眾黨會做詳細的檢討報告，然後再修正改進，「凡事要用比較正面的態度看待，所以還是應該要去選，選不好再檢討改進就好」，但是對於選舉結果不覺得奇怪，「如果以地方經營、準備的程度，差不多也是這樣。」

媒體詢問，麥寮鄉長補選重現三腳督，重現藍白相爭綠營得利局面，柯文哲表示，國民黨不需要講這種話，因為兩位候選人加起來，還是輸給現在的當選者，藍白兩黨的DNA完全不一樣，每個政黨都要有主體性，可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗，「我覺得國民黨目前的發言都不恰當。」

柯文哲說，民眾黨按照議題合作，就像目前在立法院，「我們不想當小藍，也不想當小綠」，該怎麼做就怎麼做，不需要完全附隨其他人，上個星期的院會投票，兩大黨都發動甲級動員，結果跑票跑成這個樣子，就連民進黨團總召柯建銘都沒有到場，現在還要怪民眾黨沒有支持他們，「你們自己甲級動員都不來，還在怪別人。」

柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

雲林麥寮鄉長Long Stay輔選被酸幫倒忙 柯文哲：沒那麼嚴重

【即時短評】插旗地方夢碎 柯文哲Longstay助選為何失靈？

民眾黨共識營 游盈隆曝「魔咒」：沒一個小黨禁得起3屆立委試煉

麥寮鄉長補選僅拿千票淪老三 柯文哲嘆：下鄉一周難改變

相關新聞

綠委質疑民眾黨年改態度 黃國昌：不像民進黨那麼廉價

有關民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤質疑年改態度，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨當然支持年金改革，但是不像民進黨那...

深綠員山鄉成了沒有民進黨縣議員選區 2026年如何布局？

宜蘭員山鄉共有2席縣議員，向來都是藍綠各1席，這次議員補選被國民黨拿下，深綠員山鄉成了沒有民進黨縣議員的選區，加上鄉長也...

補選失利引焦慮 高雄綠營基層籲提早辦黨內初選

昨天六地鄉鎮市長、議員補選投票，國民黨贏得五席，民進黨僅贏麥寮鄉長。有意參選高雄左楠區市議員的民進黨擬參選人薛兆基說，昨...

心靈場域也需要重建 花蓮原住民族教會納0403賑助範疇

0403花蓮地震對當地原住民族教會也造成嚴重損壞，影響族人心靈信仰的場域。原民會表示，日前由行政院副院長鄭文燦主持「11...

地方補選6席贏5席 國民黨近年補選成績最佳

地方公職6場補選結果昨天出爐，苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長與麥寮鄉長、台東縣大武鄉長、宜蘭縣第4選區縣議員和台中市第十...

綠派系拚2026台南市長瀕擦槍走火？誰能獲「賴神」關愛

民進黨新潮流立委林俊憲、正國會立委陳亭妃都被視為2026台南市長熱門人選，總統大選後布局態勢明顯，派系較勁更浮上檯面。雙方近期輪流帶官員南下「重複會勘」，基層綠營支持者直言，派系已瀕臨擦槍走火，關鍵還是在於準總統賴清德態度，要看最後誰能獲得「賴神」關愛的眼神。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。