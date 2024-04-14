民眾黨麥寮鄉長補選吞敗 柯文哲：如果重來還是會參選

雲林縣麥寮鄉長補選昨天落幕，民眾黨候選人林宜豊未能取勝，民眾黨主席柯文哲今天表示，「如果重來一遍，我們還是會參選」，基於政黨的主體性，民眾黨有好的人選，沒有理由不參選，不過地方選舉需要長期經營，畢竟人脈還是很重要，「對我們來講很重要就是學習，不嘗試永遠不知道缺點在哪裡。」

民眾黨今天舉行黨公職共識營，柯文哲會後受訪時表示，這次補選的投票率只有47%，反觀2022年地方選舉還有67%，選民結構也不一樣，民眾黨有做過檢討，不過如果重來一遍，「我們還是會參選」，因為今年的六場補選，不可能完全不派人，所以才會選一個屬性最接近的地方，而且民眾黨有好的候選人。

柯文哲還說，「到現在為止我還是相信，我們的候選人絕對比其他單位、政黨提出來的候選人，有在地又比較乾淨，不是地方的光電業者。」

柯文哲說明，基於政黨的主體性，政黨還是需要發展，民眾黨要把新文化帶進台灣社會，再加上有好的候選人，所以沒有理由不參選，不過地方選舉需要長期經營，畢竟人脈還是很重要，「對我們來講就是學習，不嘗試永遠不知道缺點在哪裡。」

柯文哲強調，民眾黨會做詳細的檢討報告，然後再修正改進，「凡事要用比較正面的態度看待，所以還是應該要去選，選不好再檢討改進就好」，但是對於選舉結果不覺得奇怪，「如果以地方經營、準備的程度，差不多也是這樣。」

媒體詢問，麥寮鄉長補選重現三腳督，重現藍白相爭綠營得利局面，柯文哲表示，國民黨不需要講這種話，因為兩位候選人加起來，還是輸給現在的當選者，藍白兩黨的DNA完全不一樣，每個政黨都要有主體性，可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗，「我覺得國民黨目前的發言都不恰當。」

柯文哲說，民眾黨按照議題合作，就像目前在立法院，「我們不想當小藍，也不想當小綠」，該怎麼做就怎麼做，不需要完全附隨其他人，上個星期的院會投票，兩大黨都發動甲級動員，結果跑票跑成這個樣子，就連民進黨團總召柯建銘都沒有到場，現在還要怪民眾黨沒有支持他們，「你們自己甲級動員都不來，還在怪別人。」