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外交部：巴拉圭參院議長訪台 將晉見蔡總統、賴清德

中央社／ 台北14日電

外交部今天表示，巴拉圭參議院議長歐斐拉應台灣政府邀請，於今天至18日率團訪台，訪團在台期間將晉見總統蔡英文及副總統賴清德，分別接受立法院長韓國瑜及外交部長吳釗燮款宴，外交部誠摯歡迎。

外交部上午發布新聞稿表示，巴拉圭參議院議長歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez）應台灣政府邀請，今天至18日率團訪台，成員包括參議院第二副議長阿瓦倫加（Hermelinda Alvarenga，另譯，阿瓦蓮嘉）及參議員狄亞士（Pedro Alejandro Díaz，另譯，迪亞斯）等參議院「台巴友好委員會」跨黨派成員，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，歐斐拉投身國會達20年，受到廣大民意支持，去年4月國會選舉中以全國第一高票第4度連任。歐斐拉兩度擔任參議院議長，並曾分別主持前總統阿布鐸（Mario Abdo）及現任總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯，貝尼亞）的就職典禮，極具政壇影響力，更是巴國國會內堅定友台的力量。

外交部提到，歐斐拉曾於2004年出任社會行動部長及2019年擔任參議長任內兩度來訪，這次為第3度訪台，旨在推動雙方國會交流，並進一步了解台灣政經及科技進步現況。

外交部表示，訪團在台期間將晉見總統蔡英文及副總統賴清德，分別接受立法院長韓國瑜及外交部長吳釗燮款宴，並將拜會財團法人國際合作發展基金會、海外投資開發股份有限公司、國立台灣科技大學、台北捷運高運量系統行控中心、台灣事實查核中心、國泰綜合醫院及參訪高雄佛光山佛陀紀念館等機構。

外交部說，巴拉圭是台灣在南美洲的堅實友邦，兩國建交66年來邦誼篤睦，近年來雙方攜手推展「台灣巴拉圭科技大學」及「醫療資訊管理效能提升計畫」等多項福國利民的雙邊合作計畫，成果豐碩且廣獲巴國民眾好評。

外交部強調，未來台灣政府將在既有的良好合作基礎上持續與巴國政府推動各個領域的合作與交流，共同攜手增進兩國民眾的福祉。

外交部 巴拉圭 蔡英文 賴清德

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