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專訪吳釗燮引中國大使館反彈 印媒：適得其反

中央社／ 新德里13日綜合外電報導

中國駐印度大使館不滿印度英語電視台「寰宇一家」（WION）專訪台灣外交部長吳釗燮，發函給WION記者並要求對方「嚴肅」看待此事。對此，WION說早已預料中方會有強烈回應。

外交部長吳釗燮12日接受WION記者席保（SidhantSibal）專訪，鉅細靡遺地談論了印台關係以及當前台海局勢。

吳釗燮在訪談中表示：「台灣8成民眾支持維持台海現狀，因此中國妄稱兩岸終將統一，並不符合台灣主流民意，多數民意不接受共產中國統治台灣。」

WION報導指出，播出專訪後，中國駐印度大使館不僅在官網發布新聞稿強烈譴責，還將副本寄給WION記者席保，要求席保「嚴肅」看待此事。

中國駐印度大使館聲明重申了北京對台灣的一貫立場，稱中方「堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的『台獨』勢力留下任何空間」。

WION報導指出，從中國大使館過去對台灣官員與印度媒體接觸的反應看來，中方這次反應並不令人意外。

WION指出，中國大使館的做法反映出中國武斷和咄咄逼人的「戰狼外交」風格。報導說，這類策略雖然意在維護中國利益，但所造成的反效果和對國際合作產生的不良影響，都導致這類策略備受批評。

WION表示，該電視台事前已預料中國大使館會做出強烈回應，因此在專訪中詢問了吳釗燮的回應。吳釗燮說，「中國的批評是毫無根據的」，並呼籲印度方面與「台灣持續對話，確保我們（印度和台灣民眾）互相了解，並持續加強兩方民間的聯繫」。

印度 吳釗燮 大使館

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