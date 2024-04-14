雲林麥寮鄉長Long Stay輔選被酸幫倒忙 柯文哲：沒那麼嚴重

雲林縣麥寮鄉長補選昨天落幕，民眾黨候選人林宜豊未能取勝，民眾黨主席柯文哲今天說，最主要還是去學習經驗，「哪有一個晚上就檢討完畢」，至於外界質疑下鄉輔選是幫倒忙，他認為沒有那麼嚴重。民眾黨秘書長周榆修則說，敗選原因在於投票率較低。

林宜豊分別在2022、2024年兩度參選麥寮鄉長，民眾黨本次傾全黨之力力挺輔選，柯文哲在4月5日至13日進駐麥寮，時間長達9天，未料林宜豊僅獲得2048票，遠比上回的3314票減少近4成，而得票率更從12.95%下降至11.03%，因而被外界嘲諷是幫倒忙。

民眾黨今天舉行黨公職共識營，柯文哲會前受訪時表示，民眾黨最主要還是去學習經驗，「哪有一個晚上就檢討完畢的」，不過麥寮鄉長補選不是今天的表定議程，也沒有外界所說「幫倒忙」那麼嚴重。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌則說，台灣的地方政治，派系利益盤根錯節，現在想要以新的政治，打破台灣的地方政治，「我覺得我們要更努力，還有很多事情要做」，民眾黨不會因為一時的挫折就灰心，未來還是要懷抱希望，一步一步往前走。

黃國昌也說，選後進一步的檢討，絕對有其必要，不過在這次的鄉長補選，年輕人沒有出來投票，投票率竟然還這麼高，甚至比虎尾鎮長補選還高，細究背後的原因到底是什麼，還有如何爭取更多鄉親的認同，民眾黨會非常認真面對、持續努力。

黃國昌強調，柯文哲下鄉Long Stay，不是為了麥寮鄉長補選，未來會持續做下去，改變台灣地方派系的政治，本來就不是一件容易的事情，「我們走了3、40年了，現在還處於現在的狀況，只能期許自己要更努力。」