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古月粉驗出蘇丹紅…林淑芬早示警食藥署徹查2家上游廠商 疑是家族企業

古月粉驗出蘇丹紅…林淑芬早示警食藥署徹查2家上游廠商 疑是家族企業

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
台中市食安處今天公布，大肚區綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，經廠商通報檢出蘇丹四號。圖／台中市食安處提供
台中市食安處今天公布，大肚區綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，經廠商通報檢出蘇丹四號。圖／台中市食安處提供

蘇丹紅又出包？民進黨立委林淑芬晚間在臉書貼文指出，3月8日她已經提醒，天崧企業有限公司和綠風實業有限公司不僅邊境查驗多次被查出含有蘇丹紅及農藥不合格，同時也有同一經營者不同公司登記的問題。事件發展至今，食藥署有無積極徹查問題廠商？

台中市食安處今天公布，大肚區綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，經廠商通報檢出蘇丹四號。林淑芬表示，今天黑胡椒研磨的「古月粉」產品驗出原料含有蘇丹紅的上游廠商「天崧企業有限公司」和「綠風實業有限公司」，她在3月8日質詢食藥署時候，就要求食藥署要徹查這些公司，因為天崧2019年邊境查驗被驗出進口中國辣椒粉中有2批蘇丹紅、2批農藥不合格記錄。

林淑芬表示，而天崧這家廠商，登記在同一地址的還有另一家公司叫「六豐生物科技有限公司」，2023年邊境查驗被驗出1批蘇丹紅、1批農藥不合格紀錄。

林淑芬表示，除此之外，今天被查出的另一家進口商「綠風實業有限公司」，2023年邊境有被驗出4批農藥不合格的紀錄，巧的是，綠風實業有限公司和天崧企業有限公司都進口同一家不合格的中國廠商。這三家公司的負責人都姓謝，其中兩家地址相同，當時就已經懷疑是否為家族企業。

林淑芬表示，她要提醒食藥署，這起案件的確是食藥署的檢討方案之一「若輸入同品項、同負責人、同地址的業者，納入邊境預警名單」的變形版，但若不同負責人、地址不同，中央主管機關查的到嗎？希望食藥署加緊腳步盡速徹查高風險的進口公司，而不是讓「使用問題原料的產品於3月底前下架完畢、收斂此一食安事件，確保架上食品安全」的承諾變成笑話。

立委林淑芬3月已示警問題廠商可能是同一批人。圖/取自林淑芬臉書
立委林淑芬3月已示警問題廠商可能是同一批人。圖/取自林淑芬臉書
立委林淑芬3月已示警問題廠商可能是同一批人。圖/取自林淑芬臉書
立委林淑芬3月已示警問題廠商可能是同一批人。圖/取自林淑芬臉書

林淑芬 蘇丹紅 食安 食藥署 黑胡椒

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