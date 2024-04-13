即時短評／苗栗市長補選後坐實鍾東錦藍軍共主 綠營慘遭定格

苗栗市長補選落幕，一如預期國民黨縣議員余文忠大勝，苗栗縣長鍾東錦更加坐實藍軍共主之位，政壇分析鍾至少6年內還能主導地方政治大局，綠營則慘遭定格，經營苗栗將更加艱困。

苗栗縣地方派系早期有劉、黃兩派，縣長選舉甚至有輪政的不成文慣例，鍾東錦2022縣長選舉一戰改變歷史，他以無黨籍的身分，擊敗派系共推的國民黨落選人謝福弘，民進黨徐定禎也是手下敗將。

鍾東錦上任後，不斷對國民黨遞出友善橄欖枝，加上強勢作風，及政績助攻，黃、劉大老逐漸淡出政壇影響力，原來的政治盟友、派系人物投靠，政壇劉、黃兩派形同瓦解，鍾派在藍營獨大。

今年初總統立委選舉，及接踵而來的苗栗市長補選，鍾東錦操盤關鍵勝負，第一戰國民黨新科立委邱鎮軍雖在縣長選舉支持謝福弘，且政治歷練，僅1屆縣議員、2屆苗栗市長轉戰立委，最大票倉頭份市的知名度及經營，都靠鍾東錦及前立委徐志榮團隊拉抬打天下，也一戰成功。

第二戰今天市長補選，余文忠雖透過國民黨內初選出線，且選前國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜等大咖都來站台，但一些政壇人士都知道藍軍表面團結，實則有雜音，鍾東錦力挺，成了最大公約數，操盤連莊第二勝，連任之路藍軍內部幾無對手，更有能力扶持2030年的接棒人。

至於綠營部分，總統立委選舉在苗栗縣敗戰，民進黨總統當選人賴清德得票數第三，第二選區立委敗選人無黨籍曾玟學也敗陣，曾玟學是政壇明日之星遭定格，更上一層樓之路迢迢。

苗栗市長補選落選人徐筱菁在苗栗市有基層，形象也不錯，但在民進黨副總統當選人蕭美琴等人強力輔選，但也僅能守住基本盤，國民黨在組織、選民認同感等方面，仍穩操勝券，綠軍在苗栗政治大環境不利之下，2026年縣長選舉將更加艱困。