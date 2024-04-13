來不及執行…五一勞動節確定無法全國放假！ 政院官員揭原因

五一勞動節全國勞工放假，公務人員等不適用勞動基準法等族群無法放假，行政院長陳建仁曾表示，的確全國統一放假比較好。不過，行政院官員今天表示，考量五一勞動節將至，貿然變動恐造成民眾安排行程不便，仍需審慎研議，今年確定來不及執行，後續若有相關結論，政府將盡速對社會公布。

陳建仁3月初接受質詢時曾表示，由於現行每年放假時數已經達到115至116日，已經完全占滿額度，但考量勞工生活日常，的確能夠全國統一放假會比較好，但相關調整仍須討論配套措施。

針對五一勞動節是否全國放假一事，行政官員今天表示，政院正持續召開跨部會會議，並且廣徵社會團體意見，希望能持續盡速凝聚共識，考量勞動節將至，貿然變動，恐造成民眾行程安排之不便，或第一線為民服務機關需有調整當日勤務並公告周知等相關配套措施，以避免影響各政府機關業務運作，今年確定勞動節無法全國放假一天。

該官員表示，未來勞動節是否全國放假一案，仍需審慎研議，後續若有相關結論，交由新政府決定，若有結果政府將盡速對社會公布。