盧秀燕批中央「不要富人搶劫窮人」 林右昌反擊說法不客觀

內政部公布社宅政策要求縣市政府區段徵收、市地重劃開發時須保留3至5％土地專案方式賣給中央興建社宅，台中市長盧秀燕嗆中央不要富人搶劫窮人。內政部長林右昌今對此回應「剛好相反」，他說，這幾年社宅興建都是中央住都中心大力推動，而利用國公有土地，盧秀燕說法並不很客觀；中央社宅發包已經超過兩千億，是很龐大的投資，應該客觀一點。

新北樹林濟安宮今上午於廟埕廣場舉行保生文化祭開鑼儀式，內政部長林右昌今應當力立委蘇巧慧邀請出席。針對總統當選人賴清德上任後，林右昌將接任總統府秘書長，民進黨正國會中常委陳茂松日前直言不適合，認為林右昌當過代理黨主席，好比在公司當過董事長、總經理又叫他來當工頭，這不太對。林右昌對此認為陳茂松是很真的人，講話都是善意，對自己而言，總統或主席要自己做什麼就做什麼。

另外針對前民進黨立委劉世芳將接內政部長，林右昌認為她曾任行政院秘書長，有資歷、有中央歷練，接任內政部長適才適所，是很棒的決定，昨天自己也傳訊息給她，約定未來會面相關工作重點分享。

而林右昌之前與新北市長侯友宜見面，林右昌說拜訪結束後，新北市重大發展課題新北市府後續野拜訪政務次長花敬群，新北市都市計畫需要內政部支持經費審議，會有好的方向繼續努力。