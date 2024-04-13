與蘇巧慧同框 誰選2026新北市長 林右昌狂打太極

內政部長林右昌及立委蘇巧慧，兩人皆被視為2026新北市長熱門人選，今天兩人因樹林濟安宮慶祝保生大帝聖誕暨文化祭同框，林右昌面對多次詢問2026兩人到底誰會參選，林多次表示，蘇巧慧很優秀，民進黨中央會做最妥適的安排。

林右昌近來積極拜訪新北市各宮廟，勤走新北基層，被解讀有意在新北扎根，蘇巧慧則是連3屆當選新北市區域立委，地方支持度高，父親蘇貞昌曾任台北縣長、行政院長，與中央關係緊密，蘇巧慧也被外界視為下屆新北市長熱門人選。

蘇巧慧與林右昌今天同台，蘇巧慧致詞時巧妙地帶出與林右昌的關係，蘇巧慧表示，她與林右昌胞妹同年，林就像她的好哥哥，選舉時有來幫忙助選。宮廟是內政部職掌的業務，所以今天邀請林右昌共襄盛舉，「不管在任何位置上，都一起努力為台灣加油」。

蘇巧慧說，新北幅員大，凡是想要為新北努力者，新北人都歡迎，也非常期待。她長期深耕樹林、鶯歌、新莊等，所有地方議員也在各自位置上努力，想為新北努力心意都是一樣的。