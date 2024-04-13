快訊

台中又查到蘇丹紅「古月粉」！5縣市25家業者中鏢

周杰倫出手了！花蓮強震毀家園 和愛妻昆凌捐500萬賑災

與蘇巧慧同框 誰選2026新北市長 林右昌狂打太極

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
內政部長林右昌（左）、立委蘇巧慧（右），兩人皆被視為2026新北市長熱門人選。記者李定宇／攝影
內政部長林右昌（左）、立委蘇巧慧（右），兩人皆被視為2026新北市長熱門人選。記者李定宇／攝影

內政部長林右昌及立委蘇巧慧，兩人皆被視為2026新北市長熱門人選，今天兩人因樹林濟安宮慶祝保生大帝聖誕暨文化祭同框，林右昌面對多次詢問2026兩人到底誰會參選，林多次表示，蘇巧慧很優秀，民進黨中央會做最妥適的安排。

林右昌近來積極拜訪新北市各宮廟，勤走新北基層，被解讀有意在新北扎根，蘇巧慧則是連3屆當選新北市區域立委，地方支持度高，父親蘇貞昌曾任台北縣長、行政院長，與中央關係緊密，蘇巧慧也被外界視為下屆新北市長熱門人選。

蘇巧慧與林右昌今天同台，蘇巧慧致詞時巧妙地帶出與林右昌的關係，蘇巧慧表示，她與林右昌胞妹同年，林就像她的好哥哥，選舉時有來幫忙助選。宮廟是內政部職掌的業務，所以今天邀請林右昌共襄盛舉，「不管在任何位置上，都一起努力為台灣加油」。

蘇巧慧說，新北幅員大，凡是想要為新北努力者，新北人都歡迎，也非常期待。她長期深耕樹林、鶯歌、新莊等，所有地方議員也在各自位置上努力，想為新北努力心意都是一樣的。

林右昌面對4次追問是否將與蘇巧慧角逐市長大位，林右昌多次回應，2026民進黨會推出新北最優秀人選、爭取新北市民認同。他說，從過去到現在，他一向是哪裡困難就去哪，未來的角色、位置不預設立場，也強調新北市長參選人由誰出征，黨內有機制，新北也值得推出優秀人選。

內政部長林右昌（右三）、立委蘇巧慧（右二）皆被視為2026新北市長熱門人選，今天兩人因樹林濟安宮慶祝保生大帝聖誕暨文化祭同框。記者李定宇／攝影
內政部長林右昌（右三）、立委蘇巧慧（右二）皆被視為2026新北市長熱門人選，今天兩人因樹林濟安宮慶祝保生大帝聖誕暨文化祭同框。記者李定宇／攝影

林右昌 蘇巧慧

延伸閱讀

保留5%開發土地蓋社宅 林右昌：盤點國有地加速興建

首波內閣名單不見林佳龍！正國會中常委抱屈 籲卓榮泰不要「吃太狠」

綠中常委替林佳龍、林右昌抱不平 嗆卓榮泰不要吃太狠

蔡英文今揭牌科技犯罪偵查教育中心 盼警提升資安素養

相關新聞

國會改革 藍拚周一送出司委會 綠嗆違憲條文不容草率

國民黨司法法制委員會召委吳宗憲下周一將排審藍、白黨團的國會改革相關法案，並力拚當天送出委員會。吳宗憲表示，國會改革案講很...

立院表決有藍委代盧縣一投票？ 國民黨團：不影響結果

昨日立法院會上演表決大戰，卻傳出國民黨立委盧縣一不在場，卻於表決討論事項第一案時投下反對票，第二案和第三案未投票，傳疑有...

與蘇巧慧同框 誰選2026新北市長 林右昌狂打太極

內政部長林右昌及立委蘇巧慧，兩人皆被視為2026新北市長熱門人選，今天兩人因樹林濟安宮慶祝保生大帝聖誕暨文化祭同框，林右...

吳釗燮接受印度媒體專訪：中國已突破第一島鏈 將觸角伸入太平洋

外交部長吳釗燮於12日接受印度「寰宇一家」（WION）電視新聞台視訊專訪時表示，中國已突破第一島鏈將觸角伸入太平洋，並在...

甲動表決未到 民進黨團擬開罰王定宇、陳亭妃

立法院院會昨進行復議案表決，藍綠三度平手，由於民進黨立院黨團已發出甲級動員令，柯建銘、陳培瑜、王定宇、陳亭妃等4位立委未...

影／柯文哲9天Longstay麥寮助選 今早陪投票...感想出乎意料

雲林縣麥寮鄉長補選今天登場，民眾黨全國補選唯一提名的麥寮鄉長候選人林宜豊，黨主席柯文哲到麥寮助選長達9天，今天一大清早8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。