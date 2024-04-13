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紐西蘭國會友台小組訪台 外交部盼提升夥伴關係

中央社／ 台北13日電

紐西蘭國會跨黨派友台小組今天訪台，外交部感謝訪團展現紐西蘭國會朝野對台灣的高度支持，台灣與紐西蘭同為印太區域理念相近的合作夥伴，期盼持續提升台紐友好情誼與夥伴關係。

外交部發布新聞稿表示，紐西蘭國會「社會服務暨社區服務委員會」主席穆尼（Joseph Mooney）及「跨黨派友台小組」（All-Party Parliamentary Group onTaiwan）共同主席李瑞（Ingrid Leary，又譯：萊瑞）共同率領國會議員一行6人今天至18日訪台，將晉見總統蔡英文，分別接受立法院長韓國瑜與外交部長吳釗燮款宴，並拜會外交及經濟等相關部會，就兩國共同關切議題深入交換意見。

外交部指出，訪團團員分屬執政聯盟國家黨、行動黨與紐西蘭第一黨，以及在野的勞工黨，展現紐西蘭國會朝野對台灣的高度支持。外交部感謝紐西蘭國會的堅定友誼。

外交部表示，台灣與紐西蘭同為印太區域理念相近的合作夥伴，雙方在「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）的架構下，近年在經貿、投資、農業、教育文化、影視、原住民事務等領域交流日益熱絡。

今年為「台紐經濟合作協定」簽署11週年，雙邊貿易額逐年穩健提升。訪團此行將見證台灣民主與多元的公民社會，探討兩國潛在合作領域，持續提升台紐友好情誼與夥伴關係。

外交部 紐西蘭

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